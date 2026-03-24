〈「先輩である私たちの責任でもある」「立場の弱さを嘆く声は常にあった」中井広恵女流六段が、福間香奈の“あの会見”で考えたこと〉から続く

昨年12月、福間香奈女流五冠が妊娠・出産に関するタイトル戦出場既定の見直しを訴える記者会見を開いた。

【画像】「かつて同じ経験を…」インタビュー取材に応じる中井広恵女流六段

将棋界の内外から注目を集め、賛否両論を産んだ今回例の会見。女流棋士歴45年、タイトル19期の実績を持つ中井広恵女流六段は、あの会見をどう見たのか。（全3回の2回目／つづきを読む）



中井広恵女流六段 ©︎細田忠／文藝春秋

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昔は「産休を取れる」という認識自体がなかった

女流棋士の産休に関しては、これまで議論がなかったわけではない。

1992年4月、当時2冠を保持していた中井は第一子となる長女を出産。当時は「産休＝不戦敗」が当然とされた時代で、中井は出産から約1カ月後に早くも対局復帰。予定通り実施された女流王位戦で林葉直子女流五段（当時）の挑戦を退けた。

1995年には第二子を妊娠。このとき中井は女流王将戦の挑戦者だったが、五番勝負はすべて旧将棋会館での対局に変更となった。

もっとも、1999年の女流王将戦では挑戦者決定リーグで連勝スタートを決めたものの、第三子の妊娠・出産のタイミングと重なり、切迫早産により入院。残りの対局は不戦敗を余儀なくされている。

「当時は産休が取れるという認識自体がありませんでした。椅子対局などの措置もなく、妊娠中でも正座でしたね。何かと負担が大きかったのは確かですが、棋戦が少なかったこともあって日程・対局場などの変更が実現し、関係者やスポンサーの方々には感謝しています」

中井の他にも、タイトル戦の日程が延期されたケースはある。2009年、マイナビ女子オープンで矢内理絵子女王（当時）への挑戦が決まった岩根忍女流二段（現・三段）の出産が早まったため、開始時期が約2カ月、後ろ倒しになった。

ベテランの女流棋士たちが声を上げるべきだった

この他にも、出産にともなう休場により公式戦の不戦敗を受け入れた女流棋士も複数いる。

今回、福間の会見は「勇気ある提案」と高く評価されているが、その一方で「自分自身が当事者となるまでこの問題を看過していた」という厳しい意見もある。この点、中井はどう考えるか。

「私もそうでしたが、10代、20代前半の女流棋士はただ将棋が強くなりたいという一心で、彼女たちに将棋界全体のことを考えろというのは酷だと思います。やはりそこはベテランの女流棋士たちが先頭に立って声を上げなければいけなかった」

福間の要望をどう評価するか

福間が将棋連盟に求めている要望は下記のようなものだ。

（1）妊娠の申告を受けたら希望に応じて日程や対局場所の変更を行う。

（2）出産予定日の前後計14週間であっても体調や医師の意見に応じて出場可能とする。

（3）産休中にタイトル保持者の地位を事実上降格させない。

これらの点について、中井さんは「非常に難しい問題」と語る。

まず（1）について。

「タイトル戦は対局場となる自治体が長い時間をかけて誘致していることも多く、また倉敷藤花戦（決定局を岡山県倉敷市で実施）や霧島酒造杯女流王将戦（第1局を宮崎県都城市で実施）など、対局の場所そのものがスポンサーにとって重要な意味を持つ棋戦もあります。

また妊娠時の体調は不安定なことが多く、対局直前に将棋が指せなくなることも十分考えられます。ケガや急病の場合の不戦敗と、妊娠による体調不良を区別できるかどうか。対局の日程変更を含め、一律に適用できるルール作りは非常に難しいと思います」

妊娠によって女性が社会的不利益を被ることは許されない、という考えは現代のコンセンサスである。

しかし、タイトル戦に出場する女流棋士は唯一無二の存在であり、巨大な商業主義のなかで生きる人間としての宿命を背負っている。多くの関係者が1年に1度の「選ばれし2人」の戦いに向けて多大なコストをかけている以上、記者会見で弁護士が説明した「リプロダクティブ・ライツ」（性と生殖に関する権利）の概念だけで将棋界のルールを策定することは難しいところがある。

本人の意思だけを尊重するわけにもいかない

（2）について。福間は「産後8週間が経過していなくても、本人が希望すれば出場を可能としてほしい」と連盟に要望したが、それは認められなかった。中井はどう考えるか。

「私も産後1カ月でタイトル戦に出場した経験があり、福間さんの気持ちがよくわかります。産前に関していえば、母子の健康と安全を考えると、万が一何かあったときにどうするのかという意見は必ず出てくるはずです。

私自身はプロとして、連盟からの対局通知に返信した後は何が起きても自己責任だという立場ですが、そうは言っても本人の意思だけを尊重するわけにはいかないのでしょう。産後であれば、8週間が経過する前でも出場の可能性は検討されていいと思います」

「暫定王者」制度は公平といえるのか

最後の（3）については、タイトル挑戦者の権利を考える必要がある。

福間は将棋連盟側に「暫定王者」制度を提案していた。それはおおむね次のような案である。

タイトル保持者が産休する場合、その年は挑戦者争いの成績上位2名によって「暫定王者」を決める。翌年は通常通りの形でタイトル戦が開催され、福間はタイトルホルダーとして予選を勝ち抜いた挑戦者を迎え撃つ。要は「王者が妊娠した場合はタイトル戦を1年間凍結する」というプランだ。

「彼女が疑問視していたのは、タイトル保持者が出産のため不戦敗となり失冠した場合、現状では何の保証もないということでした。確かに妊娠したら事実上、タイトル剥奪となるような現状においては何らかの制度設計をする必要はあると思います。

ただし、タイトル保持者の地位を完全に保全しようとすると、1年間そのタイトルを目指して必死に予選を勝ち抜いた挑戦者の権利を剝奪することになり、それは全女流棋士に関係することなので、公平性の観点から新たな疑問が出てくる。本当に難しい問題です」

この困難な局面で、将棋連盟は鮮やかな妙手を発見することができるのか。いま問われているのは女流棋士たちの当事者意識と、将棋連盟の「思想」だ。

ここで、会見では深く言及されなかった別の論点にも触れておきたい。中井がタイトル戦に連続登場していた当時と今では、決定的に異なる点がある。それは、女流棋戦賞金の高額化だ。

〈福間香奈「異例の記者会見」では触れられなかった“隠れた論点”…中井広恵女流六段は「女流タイトル賞金の高額化」をどう捉えているのか〉へ続く

（欠端 大林）