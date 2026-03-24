ピン芸人の「今井らいぱち」が優勝して幕を閉じたカンテレ・フジテレビ系「R-1グランプリ2026」だが、意外なベテラン芸人からの「苦言」が波紋を呼んでいる。

放送終了後の21日深夜、お笑いコンビ・さまぁ～ずの三村マサカズが自身のX（旧Twitter）アカウントで「審査員に対してのリスペクトがないな。R-1。いいことばっかり言ってたよ。審査員。優勝した人は感謝しなきゃ」というコメントを投稿。このつぶやきはニュースでも取り上げられ、原稿執筆時点で563万件の表示となり、470件近いコメントが書き込まれる「プチ炎上」状態となっている。なぜ、「R-1グランプリ」に関係のない三村が、こんなコメントを投稿したのだろうか。

「三村さんは、たまにXで辛辣（しんらつ）な意見を突発的につぶやき、騒動を起こすことがあります。多分、番組を見ていて思うところがあったんでしょう。今回の『R-1』では、審査員を務めたバカリズムさんや野田クリスタルさんの講評に、数名の芸人が礼を欠くリアクションをして、SNSでも物議を醸していました。三村さんも、過去に『キングオブコント』の審査員を務めていましたし、採点時に緊張感がなかった芸人に腹が立ったんでしょうね」（民放関係者）

放送後に一悶着（もんちゃく）あった「R-1グランプリ」だが、ここ最近では優勝した芸人が活躍せず、テレビ関係者の間で評価の低い賞レースになっているとか。

「他の大会より、歴代の優勝者がテレビなどで活躍できていません。コンビで活動する芸人を除くと、コンスタントにテレビ番組に出演しているのは、ハリウッドザコシショウさんとお見送り芸人しんいちさんくらいです。ここ数年で王者になった友田オレさん、街裏ぴんくさん、田津原理音さんはテレビ出演が激減しています。日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W』がレベルの低い大会と言われていますが、それでも『R-1』よりは優勝者がまだ活躍しています。そういった意味では、もっとも権威がない大会が『R-1』だと言えます」（民放関係者）

また、「R-1グランプリ」だけでなく、他の賞レースも人気がなくなり、「M-1グランプリ」の一強になってしまったそうだ。

「各テレビ局で賞レースが増えすぎて、権威はどんどん失われています。いまや、テレビ関係者は『M-1グランプリ』で好成績をあげたコンビしか見ていないと言われます。22日に配信されたABEMAのバラエティー番組『チャンスの時間』でも、街頭インタビュー企画で歴代のキングオブコント王者を言えない人が大半でした。MCの千鳥・大悟さんも、肩を落としてキングオブコントの知名度が低いことを嘆いたくらいです。それくらい、『M-1グランプリ』以外の賞レースは人気がないんです」（民放関係者）

今回優勝した「今井らいぱち」が大活躍し、テレビ業界の定説を打ち破れるのか注目だ。