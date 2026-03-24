chay「“マタ逢ウ日マデ”信じてます」RIP SLYME＆ライブゲストとの豪華フォト公開
シンガー・ソングライターでモデルのchayが23日、自身のSNSを更新し、22日に行われたRIP SLYMEのメジャーデビュー25周年記念ライブの出演者との写真を公開。ライブに来場したファンから喜びの声が寄せられている。
【写真】RIP SLYME＆ライブゲストたちの豪華フォト！
20日から22日までTOYOTA ARENA TOKYO で3日間開催された、RIP SLYMEのメジャーデビュー25周年記念、そして活動休止前のラストライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』。
各日とも豪華ゲストがサプライズで出演しており、最終日はchayのほか在日ファンク、VERBAL（m-flo）、そして布袋寅泰が登場。1万人のオーディエンス、そして配信や映画館のライブビューイングを見ていたファンたちを大いに盛り上げた。
ライブの翌日、chayはRIP SLYMEの5人とゲストたちの集合写真をアップし、「私の青春でもあり、大好きなお兄さんたち」「『JUMP with chay』を最後に一緒に歌わせていただけて幸せな時間でした」と振り返った。
RIP SLYMEはライブ後に活動休止となるが、chayは「“マタ逢ウ日マデ”信じてます。ありがとうございました」と、ライブのWアンコールのラストに披露された曲名で心境を明かした。
ファンからは「最高でした！アリーナで見れて幸せでした！」「現地で一緒にJUMPしましたー！」「一緒にいっぱいJUMPしました！」「chayちゃんのかわいさとパワーが、4階席までガッツリ伝わってきたよ!!」など、RIP SLYMEとchayのセッションを楽しんだ観客からコメントが集まっている。
また、布袋も自身のSNSで同じ写真をアップし「楽しかったね。昨日のステージを、僕はずっと忘れない。ありがとう」とRIP SLYMEに感謝の言葉を伝えた。
【写真】RIP SLYME＆ライブゲストたちの豪華フォト！
20日から22日までTOYOTA ARENA TOKYO で3日間開催された、RIP SLYMEのメジャーデビュー25周年記念、そして活動休止前のラストライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』。
ライブの翌日、chayはRIP SLYMEの5人とゲストたちの集合写真をアップし、「私の青春でもあり、大好きなお兄さんたち」「『JUMP with chay』を最後に一緒に歌わせていただけて幸せな時間でした」と振り返った。
RIP SLYMEはライブ後に活動休止となるが、chayは「“マタ逢ウ日マデ”信じてます。ありがとうございました」と、ライブのWアンコールのラストに披露された曲名で心境を明かした。
ファンからは「最高でした！アリーナで見れて幸せでした！」「現地で一緒にJUMPしましたー！」「一緒にいっぱいJUMPしました！」「chayちゃんのかわいさとパワーが、4階席までガッツリ伝わってきたよ!!」など、RIP SLYMEとchayのセッションを楽しんだ観客からコメントが集まっている。
また、布袋も自身のSNSで同じ写真をアップし「楽しかったね。昨日のステージを、僕はずっと忘れない。ありがとう」とRIP SLYMEに感謝の言葉を伝えた。