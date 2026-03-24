◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦 大阪桐蔭4―0熊本工（2026年3月24日 甲子園）

1回戦最後の試合となった一戦は、大阪桐蔭が熊本工を4―0で下して初戦を突破した。

初戦の先発を託された背番号10の左腕・川本晴大（2年）は、150球を投じて14奪三振完封勝利を飾った。

自己最速を更新する147キロを計測。1メートル92の長身から投げ下ろす剛球を軸に、6回2死無走者から左前打を許すまで無安打投球を見せた。

大阪桐蔭の選抜での完封勝利は91年の和田友貴彦（当時3年）が仙台育英（宮城）戦でノーヒットノーラン、15年に田中誠也（当時3年）が東海大菅生（東京）戦で記録して以来3人目で、2年生では初。「目標にしていた甲子園のマウンドだったので、初戦から投げることができてとてもうれしい」喜んだ。

ネット裏のNPBスカウト陣も絶賛の嵐だった。

巨人の榑松伸介スカウトディレクターは「直球は角度があって強い。投球のバランスもいいし、楽しみでしかない。（今秋のドラフト候補にも）全く見劣りしないし、今年の高校生の中に入っても上位候補。順調にいけば凄い投手になる」と驚いた。

DeNAの八馬幹典アマスカウティンググループリーダーは「身体の使い方はこれからだが、（同じ大型投手で山梨学院の）菰田が1年間で伸びたように、これから物凄いことになると思う」と絶賛。

ソフトバンクの永井智浩スカウト部長は「よかったですね。直球も制球もいいし、これからが楽しみです」と評価した。