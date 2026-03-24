〈福間香奈の会見は「自分勝手」だったのか？ 女流棋界のレジェンドに聞いた、妊娠・出産規定の見直しが「一筋縄では行かない」これだけのワケ〉から続く

昨年12月、福間香奈女流五冠が妊娠・出産に関するタイトル戦出場既定の見直しを訴える記者会見を開いた。

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将棋界の内外から注目を集め、賛否両論を産んだ今回例の会見。女流棋士歴45年、タイトル19期の実績を持つ中井広恵女流六段は、あの会見をどう見たのか。（全3回の3回目／最初から読む）



中井広恵女流六段 ©︎細田忠／文藝春秋

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福間が今回、記者会見で訴えたポイントのひとつに「タイトル保持者の地位保全」がある。

「私にとって将棋は全てであり、何にも代えがたいことであります。不戦敗の裁定は、本来なら素直に喜ばしいはずの妊娠を素直に喜べず、当時はどうしようもなく苦しかった」

福間は会見でそう訴えた。2024年の女流タイトル戦において、進行中だった2つの棋戦は福間の不戦敗となり、シリーズは途中で打ち切られた。妊娠による体調不良がその原因である。

不戦敗を喫した「実質賞金5000万円」のタイトル戦

福間はなぜ「タイトル保持者の地位保全」を訴えたのか。もちろん、勝負の世界に生きる女流棋士にとって、盤上に臨むことなく敗北を喫する「不戦敗」が屈辱であることは言うまでもない。だが、無視できない要素は他にもある。その一つが、女流棋士をめぐる経済的な事情の変化だ。

福間が不戦敗となった棋戦のひとつは、2021年に創設された白玲戦だった。

白玲位は女流タイトル序列1位の高額賞金で知られ、創設時の優勝賞金は1500万円。2025年の第5期からは正賞金4000万円に加え、優勝特別賞の1000万円を合計した実質5000万円のビッグタイトルとなっている。

福間は2年前の妊娠中、白玲戦に挑戦者として出場。タイトル保持者の西山朋佳女流三冠に挑んだが、第4局まで2勝2敗と互角の戦いを繰り広げながら、その後の対局が不可能になり、結果的に不戦敗となった。つまり出産のために1500万円の獲得チャンスを断念しなければならなかったということになる。今後、もし同じことが起きれば5000万円を失う可能性もあり得る。

女流棋士の経済事情について、中井広恵女流六段（56歳）が語る。

「私が女流棋士となった時代と比べ、女流棋戦の数は増え、賞金は高額になりました。棋戦スポンサーの方々には感謝の思いしかありません。その一方で私たち女流棋士は、産休制度で一定の収入が保証される一般の会社員とは異なり、対局ができなくなれば、現状のルールではいきなり収入がゼロになります」

低額に抑えられていた、女流棋士の対局料

かつて、女流棋士の対局料は低額だった。1980年代の女流棋界をリードした林葉直子さん（58歳）はテレビ番組に出演し「タイトル料は30万円で、とても将棋の対局だけではやっていけなかった」と告白したこともある。

女流棋士のタイトル料が低く抑えられていたのは、棋力に見合った報酬という考えもあったと思われるが、近年、女流棋士の増加とともにレベルも向上し、棋戦の数も増加。それにともない賞金額も上昇し、女流のタイトルホルダーが年間数千万円の対局料を稼ぐことができる時代になった。

「女流棋士が男性のプロ棋士より多くの賞金を得ることに対して、おかしいという声を耳にします。ですが、当事者としては『なぜ？』と思います。女流棋士の価値を認めてくださるスポンサーがいて、その将棋を見たいというファンの方々に支えられている以上、私たちはその期待に応えることに集中すればいい。ただ、高額の賞金をいただくわけですから、それにともなうさまざまな責務が大きくなることは言うまでもありません」

白玲戦に設けられていた「新規定」

論点はそれだけではない。福間が不戦敗を余儀なくされた白玲戦には、昨年6月から「クイーン白玲で棋士資格を認める」という新規定が設けられている。通算5期を獲得してクイーン白玲の称号を得れば、プロ棋士になる権利が発生するのだ。

「女流棋士」と「棋士」は別の制度であり、将棋界の長い歴史において、女性の「棋士」は一人も誕生していない。もし女流棋士が白玲のタイトル獲得を重ねて、この権利を行使すれば、史上初の「女性プロ棋士」が誕生することになる。

福間が不戦敗を余儀なくされた白玲戦は、5000万円の賞金に加え「棋士になる権利」という大きなオプションまで付与された、女流のトップ棋士にとって特別な価値を持つタイトル戦になっているのだ。

もっとも、この「白玲5期で棋士編入」というルールの導入には異論がなかったわけではない。将棋界では伝統的に、奨励会と呼ばれる養成機関を経たルートを重視してきた歴史がある。藤井聡太竜王・名人が、棋士総会の席で「棋力の担保は取れているのでしょうか」と発言したことが週刊誌上で報道され、話題になったこともあった。

とはいえ、女性棋士の誕生が現実味を帯びている以上、将来的に女性がプロ棋士の一般棋戦に参加する際の可能性は考えておかなければならない。男性棋士とまったく対等な立場で戦う時代が訪れたときに、妊娠・出産する女性だけが「不戦敗・対局料ゼロ」になるとすれば、そこには明確な不公平が生じることになる。

「規定をつくる以上、長く続くものであってほしい」

「タイトルホルダーの地位保全は難しい調整が求められますが、何らかの経済的保証によって解決策を見出すというのは有力な案になるのではないでしょうか」

女流棋士の妊娠・出産にかかわる福間の提言、そして史上初となる「女性棋士」誕生に向けた新ルールの制定は、いずれも「女流棋士」の存在理由を問い直す、重要なファクターとなっている。

女流棋士は、何のために「棋士」との二刀流を目指すのか。そして棋士でもなく、アマチュアでもない女流棋士とは将棋界にどう位置づけられる存在なのか。

「やはり規定をつくる以上、長く続くものであってほしい。女流棋士という存在が、これからも後輩たちの目指すところであってほしい。それが私の願いです」

半世紀以上に及ぶ女流棋士の歴史はいま、重大な岐路に立たされていると言えよう。

（欠端 大林）