7月上旬にフジテレビを退社する竹内友佳アナウンサー（37）が24日、キャスターを務める昼のニュース「FNN Live News days」（月〜金曜前11・30）に出演。同番組最後の出演となった。

番組エンディングで竹内アナが「私たちがお伝えするのはきょうで最後になります」と切り出すと、安宅晃樹アナは「来週からは月曜と火曜は梅津アナウンサーと上中アナウンサーが担当します。ありがとうございました」と伝え、竹内アナは「それでは失礼します」とあいさつした。

竹内アナは22日、自身のインスタグラムで「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」と発表。「15年間、本当にありがとうございました。3月24日（火）『Live News days』が、フジテレビアナウンサーとしての最後の出演となります」と報告した。

退社を決断した理由について「母となり育休から復職してからのこの3年間は、仕事と子育ての両立の中でめまぐるしく日々が過ぎていき、『もっと目の前の子どもの声に丁寧に向き合えたのではないか』と、立ち止まって悩むこともありました。働く親なら、きっと一度は考えることかもしれません」として「きっと、正解はひとつではないのだろうとも思います。そんな日々の葛藤を経て、4歳になった息子との時間をこれまで以上に大切に過ごしたいと思い、退職の決断に至りました」と説明した。

竹内アナは2011年に入社。同期は生田竜聖アナと、23年に退社した三田友梨佳。プライベートでは18年に2歳年上の一般男性と結婚。21年6月に第1子となる男児を出産した。