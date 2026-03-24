犬が思う『良い人』の特徴５選

犬が思う『良い人』とは、どのような特徴を持つ人なのでしょうか。ここでは、犬が「この人、大好き」「信頼できる」と認識する『良い人』の特徴を紹介します。

1.スキンシップや遊びで喜びや楽しさを与えてくれる

犬が思う『良い人』とは、自分にポジティブな気持ちを与えてくれる人です。例えば、愛情を込めてスキンシップをとっていることが伝わってくる人や、自分が好きな遊びを一緒になって楽しんでくれる人が該当します。

ただし、スキンシップと言っても、ただ触れば良いということではありません。犬が触られて気持ちいいと感じる部分を重点的に撫でてあげたり、犬が望むタイミングでスキンシップを取ることが大切です。

2.ボディランゲージで気持ちを汲み取ってくれる

犬は行動や仕草で自分の気持ちを相手に伝えることが多々あります。これを『ボディランゲージ』といい、このサインを正しく理解し、気持ちを汲み取って行動してくれる人は、「この人、良い人だな」と認識されやすいです。

コミュニケーションにおいて、自分の表情や会話で気持ちを汲み取って対応してくれる人に、人間も心地よさを感じますよね。犬も同様に、自分の気持ちを汲み取って適切に対応してくれる人には、心地よさや安心感を覚えるのです。

3.犬が驚くような行動を取らない

犬は元々警戒心が強くて繊細な動物です。そのため、近くで大声を出したり、突発的な大きな動きを見せたりと驚かされるような行動をとる人には、苦手意識を抱いてしまうこともあります。

反対に、犬が驚くような行動を取らず、常に落ち着いた様子で過ごしている人には、犬も安心して一緒に過ごすことができるので、「この人は安心」「良い人だな」と思われることが多いでしょう。

4.常に一貫した穏やかな態度で安心感がある

犬が思う『良い人』の条件には、犬と接する際の態度も欠かせません。常に一貫した穏やかな態度で接してくれる人には、犬が安心感を抱きやすく、早い段階で信頼関係を構築できます。

一方、常に焦っていたり感情的になったり、ちょっとしたことで騒いだりしている人は、犬も「この人大丈夫かな？」とハラハラさせられてしまうため、苦手意識を覚えることも。

5.美味しいごはんやおやつをくれる

現金に感じてしまうかもしれませんが、犬をはじめとした多くの動物は、生きる糧として食事を非常に重要視します。そのため、美味しいごはんやおやつをくれる人は、無条件で「この人、良い人！」と認識されることも少なくありません。

与えすぎてしまうと、しつけや健康面に悪影響を与えてしまうので控えるべきですが、毎日優しく声をかけながら、規定量のごはんを与えたり、ご褒美として褒めながらおやつを与えたりすることで、「良い人」として絆を深める要因になるでしょう。

信頼できる相手だと認識してもらうコツ

犬に「信頼できる」と認識してもらうためには、一緒に過ごす際に以下のポイントを押さえておきましょう。

毎日愛情を持って必要なお世話を行う 常に落ち着きを持ち、穏やかな態度で接する 犬のボディランゲージを読み取り、要望に応えるなど適切に対応する 一度教えたルールは変えず、一貫した態度を貫く 良いことをした時や成功した時などは、わかりやすく褒める（時々おやつを与える） 日常の中で、積極的にアイコンタクトや声かけ、スキンシップをとる おもちゃを使ったり追いかけっこをしたりと「楽しい」を全力で共有する

以上のポイントを念頭において、愛犬と正しい関係性を構築していきましょう。愛犬が「この人と一緒にいると楽しい」「安心できる」と思うような行動や態度を心がけてください。

まとめ

犬が思う『良い人』には、さまざまな特徴がありました。今回ご紹介した特徴や信頼してもらうためのコツを参考に、愛犬と良い関係を築くため、積極的にコミュニケーションをとったりお世話したりしましょう。