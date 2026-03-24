◆【リーダー必読】部下の欠点ばかり見る上司は失敗する…ロシア皇帝が示した人材登用の原則

【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。

弱みの「強引さ」よりも強みの「有能さ」に着目したロシア皇帝

ニコライ2世（1868〜1918年）は、ロシア帝国の最後の皇帝。祖父のアレクサンドル2世が改革を進めるなかで暗殺された後、父アレクサンドル3世が皇帝に即位すると、ニコライは皇太子となった。皇太子時代には日本を訪問したが、滋賀県大津で暗殺未遂事件（大津事件）に遭遇。皇帝として即位後、中国東北部（満州）から朝鮮半島への勢力拡大を目指した。この方針が日本との対立を招き、日露戦争（1904〜1905年）が勃発。当初はロシアが有利と見られていたものの、国内の革命運動などの影響で勝利を収めることができなかった。1914年、第一次世界大戦が勃発すると、ロシアはイギリスやフランスと連合国を結成して参戦したが、ドイツに対する敗北が相次いだ。戦争の長期化と国内の困窮は国民の不満を高め、1917年にロシア革命が起こる。ニコライ2世は皇帝の座を追われ、退位を余儀なくされた。退位後は家族とともに幽閉生活を送るが、反革命勢力に奪還されることを恐れた革命勢力により、1918年に皇后、子どもたち、従者とともに銃殺された。ソビエト連邦崩壊後、ニコライ2世の名誉回復が進み、ロシア正教会によって聖人に列せられた。

ロシア皇帝が銃殺された要因

1971年に公開された映画『ニコライとアレクサンドラ』をご存じでしょうか。この作品は、ロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世と、その妻である皇后アレクサンドラの生涯を描いたものです。作中において、ロシア革命によって退位し、幽閉されていたニコライ2世とその家族が銃殺される場面は、言葉を失うほど悲劇的に描かれています。

ロシア帝国の終焉、そしてこの凄惨な悲劇の背景には、政治や軍事、社会など様々な要因が複雑に絡み合っています。しかし、その大きな転機の一つとして、「本来近くに置くべき人物を遠ざけてしまった」という判断の誤りが挙げられます。

強引でありながらも有能だといわれたウィッテ

その遠ざけられた人物とは、ロシア近代化において経済を牽引した政治家、セルゲイ・ウィッテ（1849〜1915年）です。ウィッテはもともと民間の鉄道企業の経営者として頭角を現した人物でした。

強引な面を持ちながらも非常に有能であった彼を財務大臣に大抜擢したのは、ニコライ2世の父にあたるアレクサンドル3世です。就任にあたり、ウィッテは皇帝に対して「10年間でロシアをヨーロッパの経済大国の仲間入りをさせる」と力強く約束しました。

国家主導による経済大国化

ウィッテは、ロシアを経済大国へと押し上げるための一手として、当時の超大国イギリスのように個人の起業家精神に期待するのではなく、「国家主導で経済を牽引すべきだ」と考えました。彼は次のような言葉を残しています。

「ロシアでは官僚は個人の活動を方向づけるほかに、社会的経済的活動の多くの分野で直接参加しなければならない」

この方針に基づいたウィッテの経済政策によって、ロシアの工業化は大きく前進しました。鉄鋼業や石炭業、石油業などの重工業はもちろん、軽工業も急速な発展を遂げます。なかでも、19世紀の一大事業と称されたシベリア横断鉄道の建設は、その象徴ともいえる成果であり、ロシア帝国の威信を大いに高めました。

彼がこうした大胆な経済政策を推進できたのは、アレクサンドル3世からの厚い信頼と後ろ盾があったからです。ウィッテ自身もアレクサンドル3世を「理想の君主」として深く尊敬していました。しかし、後を継いだニコライ2世との関係は決して良好とは言えませんでした。とりわけ日露戦争をめぐる外交姿勢の違いから、両者の溝は決定的に深まっていくことになります。

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