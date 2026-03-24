◆部下の本音を一瞬でつかみ、自分も疲れない「心・技・体」の共感術

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。単なる同情ではなく、相手の視点を論理的に理解する「認知的共感」の技術を体系化した、悩める上司たちの「読むサプリ」だ。呼吸を合わせる基本から、自身の無意識を言語化する応用、さらには「飲み会の失敗事例」や「エース部下の退職」といった実例に基づく「しくじり」分析まで網羅。表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウが詰まった決定版！

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「心・技・体」で身につける。疲れない共感力の正解

上司と部下の関係において、部下との会話で表面的な「オウム返し」をするだけではリスクがありますし、だからといってすべてに反応していると疲弊してしまいます。

「じゃあ、結局どうすればいいの？」「無視するわけにもいかないし、どう接するのが正解なのか」

そう感じた方も多いでしょう。解決の鍵は、視点を「チャンクダウン（詳細）」から「チャンクアップ（全体・本質）」へと切り替えることにあります。

「行動」ではなく「背景」に共感する

例えば、部下が「プレゼンが苦手だ」と言ったとき、「苦手なんだね」と返すのがチャンクダウンの会話です。これをチャンクアップ（抽象度を上げる）すると、どうなるでしょうか？

「プレゼンが苦手だということは、それだけ『完璧に伝えたい』という強い思いがあるからこそ、不安になっているんじゃないか？」

このように、目に見える「行動」や「言葉」そのものではなく、その背景にある「意図」や「価値観」に焦点を当てるのです。すると、かける言葉は変わります。

「嫌なんだね」ではなく、「それだけ、今回のプロジェクトを大切に思っているんだね」という言葉になるはずです。これこそが、部下が求めている「ホンモノの共感」です。

細かい愚痴の一つひとつに反応しなくても、この「本質の理解」が一度できれば、部下は「この上司は、自分のことを本当にわかってくれている」と深い安心感を抱きます。結果として、上司側も無数のリアクションから解放され、精神的な負担が激減するのです。

共感力は「センス」ではなく「技術」

こうした深い共感力は、生まれつきの性格や優しさだけで決まるものではありません。スポーツや武道と同じように、正しい理論と型を学れば誰でも習得できるスキルです。

私はこれを共感力を高める「心・技・体」と呼んでいます。そして、その土台となる「3つのセオリー」が存在します。

●心（マインド）：相手に関心を持ち、チャンクアップして本質を見ようとする姿勢。

●技（スキル）：相手の背景や感情を言語化して伝える技術。

●体（フィジカル）：相手を受け止めるための、自分自身の心の余裕と健康。

これらをバランスよく整えることで、共感に振り回されることなく、確かな信頼関係を築ける「コミュ力」が手に入ります。部下の顔色をうかがってオウム返しをするのは、もう終わりにしましょう。

目先の反応に一喜一憂するのではなく、視座を高く持ち、部下の「思い」に寄り添う。それこそが、管理職の皆さんに求められている「疲れない、けれど深いマネジメント」の第一歩なのです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。