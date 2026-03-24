「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、書籍の一部を掲載する。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

ほめるところがない子を、どうほめる？

100点のテストや、非の打ちどころがない作文―そういったものであれば、いくらでもほめる言葉は出てきます。

でも、客観的に見てすばらしいとは言えない状況の場合、どうやって子どもをほめればいいでしょうか？

そんなときに、おうちのかたにおすすめの「お助けフレーズ」が、「ここがいいね！」です。

「ここがいいね！」は、子どもの答案の中から、ピンポイントで良い部分を見つけて光を当てる言葉です。

全体としては完璧にできていなくても、細部に注目することで、子どもが自分でも気づいていないような「できていること」を言語化し、気づかせる――そこに、この言葉の本質があります。

例えば、子どもが書く文字を見て、手放しで「上手！」とはほめにくいときがあるかもしれません。

特に低学年は、運筆力がおぼつかないので、どうしても弱々しい文字になったり、曲線をきれいに書くのが難しかったりします。

でも、細部に目を向けてみればどうでしょう。

「りんご」と「すいか」の「り」と「い」をきちんと書き分けられている。「しょっき」の小さい「ょ」や「っ」を、きちんとマス目の右上に書けている。漢字のとめ・はねがきちんと書けている……そのすべてが「ここがいいね！」のポイントになります。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）