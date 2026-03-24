シャオミ・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Active」を発売した。価格は2580円。

「REDMI Buds 8 Active」は、インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン。4月6日までは早割価格が適用され、400円引きの2180円で購入できる。

人間工学に基づいたセミインイヤー構造を採用し、耳にフィットしながらも圧迫感や負担を低減し、一日中快適に装着できるという。

音質面では、14.2mmのチタンメッキダイナミックドライバーを搭載。AACコーデックに対応し、音質の劣化を抑えているとのこと。さらに、「Xiaomi Earbuds」アプリを使用することでEQのカスタマイズも可能で、5つのプリセットが用意されているほか、自分好みにEQカーブを調整できるという。

このほか、2台同時接続が可能なマルチポイント機能や、Androidスマートフォンと簡単にペアリングできるGoogle Fast Pairに対応する。

マイクは、周囲のノイズを低減するデュアルマイクAI通話ノイズリダクションや、最大6m／sの風切り音を抑える検出アルゴリズムを搭載し、屋外でもクリアに通話ができるとする。

バッテリー駆動時間は、イヤホン単体で最大7時間、充電ケースを併用することで最大37時間となる。10分の充電で2時間使用できる。

イヤホンの大きさは32.04×17.87×18.49mm、重さは約3.8g（片耳）。充電ケースの大きさは50×50×24.2mm、重さは約28g。充電ケースにイヤホンを入れた合計の重さは約35.6g。Bluetoothのバージョンは5.4、IP54の防滴・防塵性能を備える。

カラーバリエーションはブルー、ブラック、ホワイトの3色展開。

販路は、直営店のXiaomi Storeのほか、公式サイト、楽天市場、Amazon、TikTok Shop。