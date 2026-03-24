「全員に好かれたい」は地獄への入り口、精神科医が勧める「正しい嫌われ方」

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

全員に好かれることは不可能です

今日は「嫌われることはそんなに悪いことではない」というお話です。シンプルに言うと、「嫌われても構わない」と考えることがとても大切です。私は、むしろ「嫌われるほうがいいのではないか」とさえ思っています。

そこで今回は、なぜ嫌われても問題がないのか、その理由についてお話しします。

全員に好かれることは不可能です

単純に考えれば、むやみやたらに敵を作らないほうがいいので、「嫌われないほうがいい」というのは一理あります。しかし、「嫌われないように振る舞う」ということは、誰かの顔色をうかがい続けることであり、結果として自分のやりたいことができなくなってしまいます。

そもそも、100パーセント全員に好かれるということは不可能です。もし全員に好かれようとするなら、その人の目の前から姿を消し、誰とも接しないようにするしか方法がありません。

あなたがそこに存在し、何かをしようとすれば、それを嫌う人は必ず現れます。一見良さそうなことであっても、悪気がないことであっても、それを悪く捉える人はどうしても出てくるのです。これはもう、しょうがないことです。

「嫌われない努力」は自分を見失う原因

嫌われないように振る舞い続けると、自分の意見がなくなり、何のために生きているのか分からなくなってしまいます。常に誰かの顔色を伺い、不安で落ち着かない毎日を送ることになっては本末転倒です。

ですから、むしろ「嫌われましょう」というのが大事なコンセプトになります。

嫌われることは「自分らしく生きている」証拠

「嫌われる」ということを別の角度から解釈してみましょう。それは、自分と合わない人（ミスマッチな人）が判明したということです。

嫌われるためには、自分らしさをちゃんと出さないといけません。もし、誰からも嫌われていない状態だとたら、それはあなたが自分らしく生きておらず、かなり無理をしている証拠かもしれません。

逆に、あなたを嫌う人がちらほら出てきたということは、あなたが自分の意見を持ち、自分らしさを発揮できているということです。自分に合わない人が「私はあなたと合いませんよ」と反応してくれているわけです。つまり、嫌われているということは、あなたがちゃんと自分らしく生きている証拠なのです。

そう考えると、むしろ自分を褒めてあげてもいいくらいのことなんですね。

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