「ママ大変だよ、こりゃ」人気YouTuberの息子の姿に驚きの声「もはやアート」「やばいかわいすぎる笑」
「ママ大変だよ、こりゃ」人気YouTuberの息子の姿に驚きの声「もはやアート」「やばいかわいすぎる笑」
男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんとモデルの桜井美悠さんが運営する「ミニギシ」Instagramは3月21日、投稿を更新。アサイーまみれの息子のショットを披露しました。
【写真】ぎし夫婦、驚きの息子の姿とは？
「最高すぎ笑」同アカウントは「なんか静かだなと思ったらママのアサイーをこっそり」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は部屋の隅に座り、アサイーを食べている息子の姿です。おでこや頬にアサイーがべっとり付着し、毛足の長いラグにもこぼれて大惨事状態。2枚目は息子の顔のアップで、悪びれないポーッとした表情がとってもかわいらしいです。
ファンからは、「ママ大変だよ、こりゃ」「わぁすごい笑笑可愛いけど大変だ」「アサイーアート可愛い」「かわいすぎ」「最高すぎ笑」「やばいかわいすぎる笑」「あるよねぇ笑」「もはやアート」など、さまざまな声が上がりました。
歯が生えた息子の姿15日には歯が生えた息子のショットを披露していた同アカウント。コメントでは、「可愛い」「歯が生えてる成長してるね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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