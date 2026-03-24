育休中のアナウンサー、生後8カ月息子との顔出しショット公開「赤ちゃん期間も終わりが近づいている」
育休中のテレビ朝日アナウンサー・久冨慶子さんは3月23日、自身のInstagramを更新。息子との顔出しショットを公開しました。
【写真】久冨慶子＆息子の顔出しショット
雨上がりの散歩中、息子が小さな手で傘を持つ様子がほほ笑ましい1枚です。久冨さんは満面の笑みを見せており、親子ですてきな時間が過ごせたことが伝わってきます。
コメントでは、「久冨さんとお子さんのツーショットがめちゃくちゃ可愛いですね」「今日もお疲れ様」「素敵なお坊ちゃんのお出ましですね」などの声が上がりました。
【写真】久冨慶子＆息子の顔出しショット
「素敵なお坊ちゃんのお出ましですね」久冨さんは「雨上がり傘を持ってくれました こんなに小さいのにいつのまにか観葉植物を倒していたり、つかまり立ちしそうなくらい足の力が強かったり、赤ちゃん期間も終わりが近づいているのかなーと楽しみと寂しさが混ざっています」とつづり、生後8カ月の息子とのツーショットを1枚載せています。
コメントでは、「久冨さんとお子さんのツーショットがめちゃくちゃ可愛いですね」「今日もお疲れ様」「素敵なお坊ちゃんのお出ましですね」などの声が上がりました。