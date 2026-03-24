テレビ朝日アナウンサーの久冨慶子さんは3月23日、自身のInstagramを更新。息子との顔出しショットを公開し、成長をつづっています。（サムネイル画像出典：久冨慶子さん公式Instagramより）

写真拡大

育休中のテレビ朝日アナウンサー・久冨慶子さんは3月23日、自身のInstagramを更新。息子との顔出しショットを公開しました。

【写真】久冨慶子＆息子の顔出しショット

「素敵なお坊ちゃんのお出ましですね」

久冨さんは「雨上がり傘を持ってくれました　こんなに小さいのにいつのまにか観葉植物を倒していたり、つかまり立ちしそうなくらい足の力が強かったり、赤ちゃん期間も終わりが近づいているのかなーと楽しみと寂しさが混ざっています」とつづり、生後8カ月の息子とのツーショットを1枚載せています。

雨上がりの散歩中、息子が小さな手で傘を持つ様子がほほ笑ましい1枚です。久冨さんは満面の笑みを見せており、親子ですてきな時間が過ごせたことが伝わってきます。

コメントでは、「久冨さんとお子さんのツーショットがめちゃくちゃ可愛いですね」「今日もお疲れ様」「素敵なお坊ちゃんのお出ましですね」などの声が上がりました。

「どの絵もとても素敵でした！！」

7日の投稿では「家族で大好きな鍵岡リグレアンヌさんの絵を見に行ってきました！」と、夫で元サッカー日本代表・大津祐樹さんと長男も含めた家族ショットを公開していた久冨さん。「うっとりする空間」「どの絵もとても素敵でした！！」と、大絶賛の作品をみんなで鑑賞したようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)