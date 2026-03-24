“288億円左腕”が戻るまで…「佐々木耐えれるんかな」　ド軍の最新情報に「開幕いないのきちー」

スネルは開幕に間に合わない現状だ(C)Getty Images

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は現地時間3月23日、エンゼルスとのオープン戦前に故障中のブレイク・スネルとトミー・エドマンについて言及した。

【写真】「どんだけ好きなん」山本由伸とスネルの機内2ショットを見る

地元紙『California Post』のジャック・ハリス記者は自身のXで「デーブ・ロバーツ監督は本日、ブレイク・スネルとトミー・エドマンの復帰時期について大まかな見通しを示した。ドジャースとしては、両選手ともに5月末ごろに戦列に戻ることを期待しているとのこと」と綴った。

スネルは5年1億8200万ドル（約288億円）でドジャースと契約し、今季は加入2年目。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』によれば、左腕は1月に次のように語っていたという。



「ペースを上げたい気持ちはあるけれど、時間をかけてしっかり治さなければならないと思っている。自分のやっていることは正しいと感じているし、状態もいい。投球練習も始めていて、感覚も良くなっている。昨季のポストシーズンには持てる力のすべてを注ぎ込んだ。だからこそ、キャンプの序盤は辛抱強く、身体が100%の状態になるのを待つ必要がある」