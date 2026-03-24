“288億円左腕”が戻るまで…「佐々木耐えれるんかな」 ド軍の最新情報に「開幕いないのきちー」
スネルは開幕に間に合わない現状だ(C)Getty Images
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は現地時間3月23日、エンゼルスとのオープン戦前に故障中のブレイク・スネルとトミー・エドマンについて言及した。
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地元紙『California Post』のジャック・ハリス記者は自身のXで「デーブ・ロバーツ監督は本日、ブレイク・スネルとトミー・エドマンの復帰時期について大まかな見通しを示した。ドジャースとしては、両選手ともに5月末ごろに戦列に戻ることを期待しているとのこと」と綴った。
スネルは5年1億8200万ドル（約288億円）でドジャースと契約し、今季は加入2年目。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』によれば、左腕は1月に次のように語っていたという。
「ペースを上げたい気持ちはあるけれど、時間をかけてしっかり治さなければならないと思っている。自分のやっていることは正しいと感じているし、状態もいい。投球練習も始めていて、感覚も良くなっている。昨季のポストシーズンには持てる力のすべてを注ぎ込んだ。だからこそ、キャンプの序盤は辛抱強く、身体が100%の状態になるのを待つ必要がある」
一方のエドマンは、昨季2度の負傷者リスト入りを経験し、レギュラーシーズンからポストシーズンにかけて足首の問題を抱え続けていることを紹介した。
同メディアは「チームは2人の不在が深刻な影響を及ぼさないよう、選手層の厚みを強化してきた」と伝え、スネルが抜ける開幕ローテは、山本由伸、大谷翔平、エメ・シーハン、タイラー・グラスノー、佐々木朗希の5人を挙げ、さらにジャスティン・ロブレスキも控える。
ただ、この日のエンゼルスとのオープン戦では、佐々木が先発し、初回だけで4四死球、4失点と大荒れの投球となり、不安を残した。
ファンはスネルとドジャースの先発ローテの現状について「5月か。スネル思ったより時間かかるな」「スネル5月下旬か…なげえな」「スネルが戻ってくるまでに 佐々木耐えれるんかな」「スネル開幕いないのきちー」と、嘆きのコメントを寄せている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]