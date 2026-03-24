数字の並びに隠された法則を見つけて、□に入る数字を推理する「穴埋めクイズ」です。算数パズルの大定番、前の数字との関係に注目して解いてみましょう！

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並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！

少しずつ数字が大きくなっていますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

1, 1, 2, 3, □, 8

ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。

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正解：5

正解は「5」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3

この法則に従うと、次は「2」と「3」を足すことになります。

2 + 3 = 5

続く数字も確認してみましょう。

3 + 5 = 8

最後の「8」ともピッタリ合いますね。よって、正解は「5」となります。

これは「フィボナッチ数列」と呼ばれる有名な数列の最初の部分でした！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)