【算数クイズ】1、1、2、3、□、8に入る数字は？ 足し算の法則に気づこう
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
少しずつ数字が大きくなっていますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。
1, 1, 2, 3, □, 8
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
答えを見る
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▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
この法則に従うと、次は「2」と「3」を足すことになります。
2 + 3 = 5
続く数字も確認してみましょう。
3 + 5 = 8
最後の「8」ともピッタリ合いますね。よって、正解は「5」となります。
これは「フィボナッチ数列」と呼ばれる有名な数列の最初の部分でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
少しずつ数字が大きくなっていますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
1, 1, 2, 3, □, 8
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
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正解：5正解は「5」でした。
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
この法則に従うと、次は「2」と「3」を足すことになります。
2 + 3 = 5
続く数字も確認してみましょう。
3 + 5 = 8
最後の「8」ともピッタリ合いますね。よって、正解は「5」となります。
これは「フィボナッチ数列」と呼ばれる有名な数列の最初の部分でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)