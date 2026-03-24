【ニューヨーク＝木瀬武】２３日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値は、前週末比１０・４％安の１バレル＝８８・１３ドルに下落した。

トランプ米大統領がイランと停戦に向けて協議していると明かし、中東情勢の緊張が緩和するとの期待が広がった。

終値が９０ドルを下回るのは３月１１日以来、約２週間ぶり。２２日夜の取引では１０１ドル台まで上昇する場面もあったが、トランプ氏が自身のＳＮＳで「イランの発電所やエネルギーインフラへの攻撃を５日間延期するよう国防総省に指示した」などと投稿し、２３日は一時、８４ドル台まで急落した。

米国とイランの協議を株式市場も好感し、２３日のニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価（３０種）の終値が前週末比６３１・００ドル高の４万６２０８・４７ドルとなり、４営業日ぶりに値上がりした。取引時間中には一時、１１００ドル超上昇する場面もあった。

米株高を受け、２４日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値比で１１００円超上昇した。午前の終値は３９４円９３銭高の５万１９１０円４２銭だった。