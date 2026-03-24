きょうは各地で、過ごしやすい陽気が続くでしょう。

【写真を見る】東海地方は花粉“大量飛散” 予想最高気温は岐阜20℃ 名古屋19℃ 春本番の暖かさに 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/24 昼）

正午前の名古屋市内は、薄い雲は出ていますがよく晴れています。気温は15.7℃で、空気が乾燥しています。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。次第に雲が多くなりますが、天気の崩れはなさそうです。空気が乾燥する所が多いため、火の取り扱いにはご注意ください。



最高気温は岐阜で20℃、名古屋や尾鷲で19℃、豊橋や高山、津では17℃の予想です。日中は過ごしやすい暖かさになるでしょう。

花粉情報・週間予報

【花粉情報】

各地で非常に多く飛ぶでしょう。この時期はスギ花粉だけでなく、ヒノキ花粉にもご注意ください。

【週間予報】

あす水曜日の午後は、沿岸部から次第に雨雲が広がるでしょう。その後も、土曜日にかけてすっきりしない天気が続く見込みです。日曜日は、晴れて気温が高くなるでしょう。



各地でサクラが見ごろを迎え、お花見日和になりそうです。