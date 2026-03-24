「今日好き」出身ギャル、肩＆ウエスト見せコーデ公開「肩のラインが綺麗」「ビジュ最高」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海（いとう・あいみ）が3月22日、自身のInstagramを更新。肩やウエストが見えるコーディネートを公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」20歳ギャル「肩のラインが綺麗」肌見せコーデでカフェ満喫
伊藤は「昨日行ったカフェが雰囲気可愛すぎた」とつづり、写真を公開。椅子に座っている伊藤は、キャスケットを被り、白のオフショルダーのショート丈トップスとショート丈のボトムスを合わせ、肩やウエスト、スラリと伸びた脚が際立つ春らしいスタイルを公開している。また「ギャルと本」とも記し、テーブルにおいてある本を手に取ったショットも披露している。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「ビジュ最高」「スタイル抜群」「肩のラインが綺麗」などと反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」20歳ギャル「肩のラインが綺麗」肌見せコーデでカフェ満喫
◆伊藤愛依海、春を感じる肌見せコーデ公開
伊藤は「昨日行ったカフェが雰囲気可愛すぎた」とつづり、写真を公開。椅子に座っている伊藤は、キャスケットを被り、白のオフショルダーのショート丈トップスとショート丈のボトムスを合わせ、肩やウエスト、スラリと伸びた脚が際立つ春らしいスタイルを公開している。また「ギャルと本」とも記し、テーブルにおいてある本を手に取ったショットも披露している。
◆伊藤愛依海の投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「ビジュ最高」「スタイル抜群」「肩のラインが綺麗」などと反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
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