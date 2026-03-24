「Ｂ型女性」に対して男性がキュン！とする瞬間９パターン
マイペースで行動的なＢ型女性は、恋愛においても男性をドキッとさせる大胆さが特徴的なようです。では、男性はＢ型女性のどんな行動に魅力を感じるのでしょうか？ 今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「『Ｂ型女性』に対して男性がキュン！とする瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】誰にでもオープンな態度で、会話が盛り上がるとき
「気さくに話せて会話がマジで面白い」（２０代男性）など、Ｂ型女性のオープンな態度は、男性との会話を盛り上げるようです。面白すぎて「男友達っぽい」と思われないように、たまには女性らしさをアピールすることも忘れたくないものです。
【２】他人に流されない芯の強さを垣間見たとき
「しっかりした自分の価値観を持っているところがイイ」（２０代男性）など、流行や他人の意見に流されず、自分自身でものごとを判断するＢ型女性の芯の強さに惹かれる男性は多いようです。ただし、「頑固すぎる」と思われないような柔軟さも必要でしょう。
【３】天然キャラで少し抜けた発言をしたとき
「空気を読まないボケっぷりがかわいい」（２０代男性）など、マイペースであるがゆえに「天然キャラ」と思われることも多いＢ型女性の発言は、男性のハートをつかむこともあるようです。「俺は理解できる」という思いから、特別感を抱かせるのかもしれません。
【４】好きな人の前では人が変わったように甘えるとき
「二人きりになるとキャラが変わる。それもまたよし」（２０代男性）など、日頃はエネルギッシュで男まさりなＢ型女性が別人のように甘えてくるギャップに、男性は萌えるようです。オンとオフの使い分けを意識することで、印象をより強められそうです。
【５】困っている人を見逃せないなど、情の厚さを見せたとき
「上辺だけじゃなくて、ホントに優しいんだなぁ…と思うことが多い」（２０代男性）など、情に厚いＢ型女性が見せる優しさは、ときに男性を感動させるようです。自分のなかの「正しさ」を曲げないところが魅力といえそうです。
【６】「好き！」と決めたことに対して一途に努力しているとき
「好きなことに対する真剣さがスゴイ」（１０代男性）など、Ｂ型女性の一途さは男性を振り向かせるパワーがあるようです。恋愛だけに限らず、好きなものへ一直線に向かっていく行動力に、周囲は惹きつけられるのかもしれません。
【７】辛いことがあっても立ち直りが早いとき
「精神的にタフなところがカッコイイ」（２０代男性）など、マイペースなＢ型女性の精神の強さは、男性にとって安心できる信頼感があるようです。ただし、彼氏に対してだけは悩みを打ち明けるなど、強さと弱さのギャップを見せてもよさそうです。
【８】ちょっとしたわがままを堂々と主張されたとき
「あっけらかんとわがままなところに萌える（笑）」（３０代男性）など、Ｂ型女性のわがままなお願いも、好きな女性に頼られたい男性にとってはチャームポイントに映るようです。図々しいと思われない範囲で、気ままに振る舞っていいのかもしれません。
【９】情熱的で大胆なアプローチをされたとき
「好きになったらアプローチが率直で大胆。つられて燃える」（２０代男性）など、Ｂ型女性は恋愛においても積極的で、男性をリードすることも少なくないようです。ただし、強引に押しすぎて引かれないように、ペース配分には気を付けたいものです。
コラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。（呉琢磨）
【１】誰にでもオープンな態度で、会話が盛り上がるとき
「気さくに話せて会話がマジで面白い」（２０代男性）など、Ｂ型女性のオープンな態度は、男性との会話を盛り上げるようです。面白すぎて「男友達っぽい」と思われないように、たまには女性らしさをアピールすることも忘れたくないものです。
「しっかりした自分の価値観を持っているところがイイ」（２０代男性）など、流行や他人の意見に流されず、自分自身でものごとを判断するＢ型女性の芯の強さに惹かれる男性は多いようです。ただし、「頑固すぎる」と思われないような柔軟さも必要でしょう。
【３】天然キャラで少し抜けた発言をしたとき
「空気を読まないボケっぷりがかわいい」（２０代男性）など、マイペースであるがゆえに「天然キャラ」と思われることも多いＢ型女性の発言は、男性のハートをつかむこともあるようです。「俺は理解できる」という思いから、特別感を抱かせるのかもしれません。
【４】好きな人の前では人が変わったように甘えるとき
「二人きりになるとキャラが変わる。それもまたよし」（２０代男性）など、日頃はエネルギッシュで男まさりなＢ型女性が別人のように甘えてくるギャップに、男性は萌えるようです。オンとオフの使い分けを意識することで、印象をより強められそうです。
【５】困っている人を見逃せないなど、情の厚さを見せたとき
「上辺だけじゃなくて、ホントに優しいんだなぁ…と思うことが多い」（２０代男性）など、情に厚いＢ型女性が見せる優しさは、ときに男性を感動させるようです。自分のなかの「正しさ」を曲げないところが魅力といえそうです。
【６】「好き！」と決めたことに対して一途に努力しているとき
「好きなことに対する真剣さがスゴイ」（１０代男性）など、Ｂ型女性の一途さは男性を振り向かせるパワーがあるようです。恋愛だけに限らず、好きなものへ一直線に向かっていく行動力に、周囲は惹きつけられるのかもしれません。
【７】辛いことがあっても立ち直りが早いとき
「精神的にタフなところがカッコイイ」（２０代男性）など、マイペースなＢ型女性の精神の強さは、男性にとって安心できる信頼感があるようです。ただし、彼氏に対してだけは悩みを打ち明けるなど、強さと弱さのギャップを見せてもよさそうです。
【８】ちょっとしたわがままを堂々と主張されたとき
「あっけらかんとわがままなところに萌える（笑）」（３０代男性）など、Ｂ型女性のわがままなお願いも、好きな女性に頼られたい男性にとってはチャームポイントに映るようです。図々しいと思われない範囲で、気ままに振る舞っていいのかもしれません。
【９】情熱的で大胆なアプローチをされたとき
「好きになったらアプローチが率直で大胆。つられて燃える」（２０代男性）など、Ｂ型女性は恋愛においても積極的で、男性をリードすることも少なくないようです。ただし、強引に押しすぎて引かれないように、ペース配分には気を付けたいものです。
コラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。（呉琢磨）