「Let the cat out of the bag」の意味は？由来は中世ヨーロッパの市場！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「秘密が漏れる」でした！

「Let the cat out of the bag」は、「秘密が漏れる」と意味の表現。

袋に入れた猫を「豚」と偽って売ろうとした商人の嘘が、猫が袋から飛び出したことでばれてしまったという、中世ヨーロッパの市場の逸話が語源とされています。

「I accidentally let the cat out of the bag about the surprise gift.」

（サプライズギフトのことをうっかり漏らしてしまった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。