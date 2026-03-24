【甃】はなんて読む？1度は見たことがあるものを指す言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「甃」はなんて読む？ 「甃」という漢字を見たことはありますか？ 普段はなかなか目にしない漢字ですよね。 誰もが見たことのあるものですよ。 いったい、「甃」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「いしだたみ」でした！ 「石畳」とも書きます。 甃は、庭や道路などで平らな敷石を敷き詰めた場所やその石を指す言葉です。 土間に敷き並べた平たい瓦という意味も持ちます。 甃は、風情溢れる寺院、歴史的な城跡などで見ることができます。甃が敷かれているだけで、一気に荘厳な空間が演出されますよね。 「石畳」は知っていても、「甃」は知らなかったという人も多いのではないでしょうか？ この機会にぜひ覚えてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部