24日（火）全国的に春の晴天、夜は西から早くも下り坂。

＜24日（火）の天気＞

高気圧に覆われて、全国的に日差しが届いています。暖かな陽気で、午前中には宇都宮・松山・宮崎でソメイヨシノが開花しました。今週で一番すっきりと晴れるため、洗濯や少し早めのお花見など日差しを有効活用してください。

西日本や東日本ではスギ花粉からヒノキ花粉に移行しつつあり、一部ではすでにヒノキ花粉がメインになってきています。花粉症の方は引き続き対策が必要です。

春の晴天は長続きせず、夜には西から低気圧が近づくため九州南部で雨が降り出す見込みです。神奈川や山梨など関東甲信の一部でもにわか雨があるかもしれません。

＜予想最高気温（前日差）＞

日中は全国的に4月並みの暖かさになるでしょう。

札幌 8℃（±0）

仙台 16℃（-2）

新潟 13℃（-3）

東京 18℃（＋1）

名古屋 19℃（±0）

大阪 19℃（＋1）

鳥取 15℃（-2）

高知 20℃（±0）

福岡 20℃（＋2）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

25日（水）は広く雨が降り、種子島・屋久島地方では大雨になるおそれがあります。26日（木）は晴れ間が戻りますが、27日（金）〜28日（土）は雲が多くなって沖縄では雨が降る見込みです。29日（日）は晴れて行楽日和になるでしょう。

■北日本・東日本

25日（水）の午後は関東や東海で雨が降るため、傘を持ってお出かけください。26日（木）は北陸や東北南部でも雨が降る見込みです。27日（金）は日本海側を中心に晴れますが、太平洋側は雲が多くなるでしょう。

東京や名古屋ではそろそろ桜が見頃を迎えますが、28日（土）は北海道や関東、東海で雨が降りやすくなりそうです。29日（日）は暖かなお花見日和となるでしょう。