「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）

１回戦最後のカードとなった一戦は、大阪桐蔭が２４年大会以来２年ぶりの初戦突破を飾った。西谷監督は歴代１位更新の甲子園通算７１勝目をマークした。先発の大型左腕、川本晴大投手が圧巻の１４奪三振で３安打完封。１５０球の熱投だった。まだ２年生ながら身長１９２センチの恵まれた体格から投げ下ろす１４０キロ台中盤のストレートは威力十分。さらに低めに鋭く落ちるチェンジアップも織り交ぜ、５回までノーヒットノーラン投球。初回と五回には自己最速を１キロ更新する１４７キロをマークした。

試合後、川本はこの日の朝に先発を告げられたことを明かし「ずっと目標にしていたマウンド。初戦から投げることができて、うれしい気持ちでいっぱいです。緊張が大きかったが抑えていくにつれて自分の投球ができた」とはにかんだ。六回、七回とピンチも背負ったが「１つギアを上げてじゃないですけど、絶対点をとられないという気持ちでいた。強く投げてスクイズをファウルにさせると意識して、それができて楽に投げることができた」と振り返った。「こんなに投げたことなかったので疲れたんですけど、自分のピッチングができたのでよかったです。（ＤＨ制で）いつもだったらバッティングに立っているんですけど、ピッチングに専念できて集中できた」とうなずいた。

西谷監督は川本について「ちょっとどうしても球数が多くなる投手なので、継投も考えたんですけど、捕手と相談したら、まだ十分ボールはいいということだったので最後までいってもらいました。まだまだ微妙なコントロールがないので、球数が多くなる投手です。スタミナ的なものはこの冬でだいぶついてきたので投げれるのは投げれると思ってました」と評価。「バックを信じて、思い切って投げていた。（九回に）どうする？って話もしましたけど、『全然大丈夫です』ということだったので。最後までしっかり投げてくれました」と称えた。