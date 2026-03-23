鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』最終話が3月29日夜9時から放送されます。

【写真】警察内部のスパイはこの人

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

※以下3月29日放送予定のネタバレを含みます。

最終話あらすじ



(C)TBS

冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。

命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。

その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。

だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。

もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。

怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。

優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。

そして合六は、ついに“100億”の受け渡しへと動き出す。

それは取引か、罠か――あるいは最後の賭けか。

果たして、早瀬の運命は！？

交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。