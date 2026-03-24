【本音レビュー】3COINS「ラベルプリンター」は想像以上に使える？新学期の名前付けや収納で実践
子どもの持ち物に名前を書いたり、キッチンや収納をラベリングしたり。「ラベルがあれば整理しやすいのに」と思うこと、ありませんか？
そんなときに見つけたのが、3COINSの「ラベルプリンター」。スマホと連携して、オリジナルのラベルシールが作れるというアイテムです。
今回は実際に使ってみて、操作の簡単さや使い心地をチェックしてみました。
スマホで簡単にラベルが作れるコンパクトプリンター
インク交換の必要もないため、ラベルロールをセットするだけで印刷ができますよ。
まず最初に行うのは、ラベルのセットです。本体側面のスライドを下向きに引き、フタを開けます。
付属のラベルを写真の向きにして本体の中に入れます。
フタをしたときに、ラベルが1cmほど出るようにセットするのがポイント。セットできたら電源ボタンを3秒長押しし、電源を入れたら最初の設定はOKです。
専用アプリでオリジナルシールが完成
3COINSの「ラベルプリンター」を使用するには、専用アプリ「MarkLife」のインストールが必要になります。商品に同梱されている別紙にQRコードが記載されているため、ここから読み取れますよ。
インストール後に「MarkLife」のアイコンをタップして起動したら、トップページの画面左上のプリンターアイコンをタップします。Bluetoothで「ラベルプリンター」と接続するため、あらかじめスマートフォンのBluetooth機能はONに設定しておいてくださいね。
接続画面に遷移したら、「2523/GHLP」をタップすると接続の完了です。
トップ画面上部に3つ並んだアイコンの中央、「シール作成」をタップし、タイプは「連続ラベル」を選択して確定を押します。ギャップラベルは3COINSの「ラベルプリンター」では使用しないため注意してくださいね。
「連続紙を編集する」画面にとんだら、テキスト部分を好きなように編集していきます。
かわいいスタンプもあり、フレームなども付けられますよ。文字のフォントや大きさも変更可能なので、自由にアレンジしてみてくださいね。
全ての編集が完了したら、編集画面の「すぐ印刷する」ボタンを押します。プリントプレビュー画面に遷移して最終確認をし、再度「すぐ印刷する」ボタンを押したらいよいよラベル印刷が始まります！
実際に印刷してみると、ほんの数秒でラベルが出てきました。デザインも想像通り！
操作自体はスマホだけで完結するので、機械が苦手でも扱いやすい印象です。
衣類の収納、おもちゃなど幅広く使える！
わが家では、衣類用のチェストは中身が見えないシンプルなタイプを使っているため、たまに子どもが場所を間違えてしまうことがありました。
そこで「ラベルプリンター」を使って、トップスとボトムスがわかるよう区別してみました。Tシャツとズボンのイラストスタンプをそれぞれ付け、子どもでも認識しやすいデザインにしたので、着替えを取り出すとき間違えなくなるうれしい変化が！
他にもおもちゃは小分けに収納しているため、上の引き出しは乗り物のおもちゃ、下はおままごとのおもちゃなどラベリングすることで、子どもの片付けも自然と誘導しやすくなりました。
新学期の名前付け作業にもぴったり
3COINSの「ラベルプリンター」は子どもの名前を印字して貼るのもおすすめです。特に新入学や新学期のシーズンは、子どもの学用品への名前付け作業が多い（ママは毎回大変ですよね）ので大助かり！ わが家でも、今年入学を控えた子どもの下敷きやお道具箱などに使う予定です。
ノートやマジックなど、定期的に買い替えて使う文房具にも簡単に作って貼れるので新学期以外でも重宝しますよ。わが家では子どもに好きなスタンプやフォントを選ばせ、一緒にデザインを考えるのですが、楽しいコミュニケーションの時間になっています。
確認しておきたいポイント
実際に使ってみて、いくつか気になる点もありました。
本体は充電式なので電池を購入する必要はありませんが、充電用のケーブル「USB Type-C」が別途必要になります。
また、印刷できるラベルも専用ロールのみなので、なくなった場合は専用のラベルロールの購入が必須です。3COINSで2個セット（税込550円）で販売していてそこまで高くないので、アレンジを楽しみたい方は追加購入もおすすめです。
ラベル作りがもっと身近に
3COINSの「ラベルプリンター」は、スマホで手軽にラベルが作れるため、整理収納や子どもの持ち物管理など、日常のさまざまな場面で活躍しそうだと感じました。
スタンプやデザインを選べるため、子どもと一緒に楽しみながら作れるのもうれしいポイント。日常の整理整頓を少し楽しくしてくれるアイテムとして、活用していけそうです。
撮影、文・編集部