【義兄、17歳娘にオネガイ】どんどん話を進める人「遠慮しないでぇ〜！」＜第14話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第14話 畑まで来てよ【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
この物価高の時期にお野菜をタダでくれるというサトウさん、コミュ力だけでなく、懐の広さまであるようです。ミクさんを助けるため、トラブルになることなくこの状況を上手くまとめてしまうなんて、さすがですね！ そして日頃から農作業で力仕事をしているからなのか、心なしかお義兄さんを引っ張る力も強いです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第14話 畑まで来てよ【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
この物価高の時期にお野菜をタダでくれるというサトウさん、コミュ力だけでなく、懐の広さまであるようです。ミクさんを助けるため、トラブルになることなくこの状況を上手くまとめてしまうなんて、さすがですね！ そして日頃から農作業で力仕事をしているからなのか、心なしかお義兄さんを引っ張る力も強いです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら