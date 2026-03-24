「どら焼き」にバナナを挟んだら美味しいか？ ありそうで無い組み合わせに挑戦した結果、気になる味のバランスは…？

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『「どら焼きにバナナを挟むとどうなると思う？正解は5分35秒から」』という月光烏賊さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

どら焼き→ドゥラ焼き→ドゥラメンテ→「ドゥラドゥラドゥラ〜！！最強は私だメンテ〜！！」

の連想ゲームが頭の中で発生しちゃって困る

「どら焼きにバナナを挟むとどうなると思う？正解は5分35秒から」

「どら焼きにバナナを挟むとどうなると思う？」

投稿者の月光烏賊さんが、そんなありそうだけど一般的ではない組み合わせを実際に作って試してみます。

初めに生地作り。ボウルに卵を入れて溶きほぐします。そこに黒糖をふるい入れます。

撮影中にエラーが表示アクシデントに見舞われながらも調理を続行

黒糖に重曹を溶かした水を入れてかき混ぜます。その後、1時間ほど休ませます。

休ませた後は、水を加えて生地の濃度を調整します。

薄く油を引いたフライパンに大さじ1くらいの生地を入れて焼いていきます。

焼き終わったのがコチラ。表面に線が付いているのは、焼きたてが柔らかすぎて跡が付いてしまったそうです。

最後に生地の上に小豆とバナナを乗せたら完成です。

完成したのがコチラ。気になる味は「バナナのフレッシュさに負けて、小豆はどこかにいった。小豆が甘さ控えめなのが良くなかったかもしれない。ただ全然許容というか、美味しい範囲内」とのことで、全体的には美味しかったそうです。

視聴者のコメント