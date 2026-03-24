岩井千怜が日本勢トップ8位、山下美夢有10位 原英莉花は2試合でいくら？【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「フォーティネット・ファウンダーズカップ」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】原英莉花の2026年クラブセッティング
日本勢トップの5位だった山下美夢有と畑岡奈紗は8万3772ドル（約1336万円）を獲得。今季獲得賞金は山下が24万5932ドル（約3920万円）の10位、畑岡が14万9666ドル（約2387万円）の25位に浮上した。11位だった原英莉花は3万2593ドル（約520万円）を加算し、今季2試合で8万3738ドル（約1330万円）。1ランクアップの43位につけている。予選落ちだった渋野日向子は118位に後退した。25万1880ドル（約4018万円）で8位の岩井千怜が日本勢トップ。10位山下、18位竹田麗央、25位畑岡と続いている。キム・ヒョージュ（韓国）が優勝賞金45万ドルを獲得し、賞金ランクもトップに浮上。2位ネリー・コルダ（米国）、3位ハナ・グリーン（オーストラリア）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新 米女子ツアー賞金ランキング
最新 CMEグローブポイントランキング
渋野日向子は1Wをダンロップ『ZXi LSプロトタイプ』を投入
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
渋野日向子が「フォード選手権」滑り込み 2週連続で日本勢フルフィールド
【写真】原英莉花の2026年クラブセッティング
日本勢トップの5位だった山下美夢有と畑岡奈紗は8万3772ドル（約1336万円）を獲得。今季獲得賞金は山下が24万5932ドル（約3920万円）の10位、畑岡が14万9666ドル（約2387万円）の25位に浮上した。11位だった原英莉花は3万2593ドル（約520万円）を加算し、今季2試合で8万3738ドル（約1330万円）。1ランクアップの43位につけている。予選落ちだった渋野日向子は118位に後退した。25万1880ドル（約4018万円）で8位の岩井千怜が日本勢トップ。10位山下、18位竹田麗央、25位畑岡と続いている。キム・ヒョージュ（韓国）が優勝賞金45万ドルを獲得し、賞金ランクもトップに浮上。2位ネリー・コルダ（米国）、3位ハナ・グリーン（オーストラリア）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新 米女子ツアー賞金ランキング
最新 CMEグローブポイントランキング
渋野日向子は1Wをダンロップ『ZXi LSプロトタイプ』を投入
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
渋野日向子が「フォード選手権」滑り込み 2週連続で日本勢フルフィールド