高校時代“補欠”からプロゴルファーに「いつ上手になるかは人それぞれ」 22歳ルーキーがたどり着いた“未知の世界” 【現地記者コラム】

高校時代“補欠”からプロゴルファーに「いつ上手になるかは人それぞれ」 22歳ルーキーがたどり着いた“未知の世界” 【現地記者コラム】