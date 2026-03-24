大原優乃「親知らず抜いた」腫れた頬に大反響「めっちゃ腫れてるやん！」「痛そう…でも、可愛い」
タレント・俳優の大原優乃が23日、自身のXを更新。親知らずを抜いて頬が腫れた自撮り写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】痛そう…顔めっちゃ腫れてる！親知らず抜いた後の大原優乃
Xで「親知らず抜いたよ 最後の１本とさよならしました 真横に生えてるし、根っこは３本あって大物でした笑」と報告。投稿した自撮り写真は2枚で、右の頬が大きく腫れた姿を見ることができる。
これにファンは「めっちゃ腫れてるやん！」「痛そう…でも、可愛い」「腫れてるのにこの顔面偏差値どういうこと…？」「ハムスター感もあってかわいいですがお大事にしてくださいませ」などと反応している。
大原は1999年10月8日生まれ、鹿児島県出身。「Dream5」メンバーやグラビアなどで活躍。バラエティー、ドラマ、映画などに多数出演している。
【写真】痛そう…顔めっちゃ腫れてる！親知らず抜いた後の大原優乃
Xで「親知らず抜いたよ 最後の１本とさよならしました 真横に生えてるし、根っこは３本あって大物でした笑」と報告。投稿した自撮り写真は2枚で、右の頬が大きく腫れた姿を見ることができる。
これにファンは「めっちゃ腫れてるやん！」「痛そう…でも、可愛い」「腫れてるのにこの顔面偏差値どういうこと…？」「ハムスター感もあってかわいいですがお大事にしてくださいませ」などと反応している。
大原は1999年10月8日生まれ、鹿児島県出身。「Dream5」メンバーやグラビアなどで活躍。バラエティー、ドラマ、映画などに多数出演している。