増田貴久、愛してやまないファッションで新たな挑戦 ZOZOとLINEの共同プロジェクト始動
3人組グループ・NEWSの増田貴久がプロデュースする新プロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」始まった。これに伴い、増田のコメントが解禁された。
【集合ショット】サンタクロースも！笑顔で手を降る増田貴久ら
同プロジェクトはZOZOとLINEヤフーの共同によるもの。プロジェクトの一環として、自身初となるファッションブランドを立ち上げ、ZOZOTOWN限定のアイテムを製作、プロジェクトの裏側に迫る制作メイキングムービーがZOZOTOWNの特設ページで配信された。
芸能界屈指のファッション好きとして知られている増田は、同グループのツアー衣装を10年以上にわたりプロデュースするほか、近年は海外ブランドとのコラボレーションにも取り組むなど、ファッション領域でも存在感を発揮している。これまで培ってきた経験と表現力、そしてファッションへの深い愛情を注ぎ込み、ファッションブランドを立ち上げた。増田の世界観が落とし込まれたアイテムは、5月下旬からZOZOTOWNで販売予定。また、きょう24日に開設したLINEエンタメアカウントでは、プロジェクトの最新情報を発信していく。さらに、増田が生みの親であるキャラクター「ネコます」が登場するLINEミニアプリゲームなど、LINE上で楽しめるコンテンツが順次展開されていく。
■増田貴久コメント
僕が愛してやまないファッションというフィールドで、新たな挑戦に踏み出します。こうした機会をいただけたこと、ZOZOさまに心から感謝しています。制作の過程を追いかける制作メイキングムービーやLINEエンタメアカウント、「ネコます」が登場するLINEミニアプリゲームなども始動します！楽しんでいただけたらうれしいです！
【集合ショット】サンタクロースも！笑顔で手を降る増田貴久ら
同プロジェクトはZOZOとLINEヤフーの共同によるもの。プロジェクトの一環として、自身初となるファッションブランドを立ち上げ、ZOZOTOWN限定のアイテムを製作、プロジェクトの裏側に迫る制作メイキングムービーがZOZOTOWNの特設ページで配信された。
■増田貴久コメント
僕が愛してやまないファッションというフィールドで、新たな挑戦に踏み出します。こうした機会をいただけたこと、ZOZOさまに心から感謝しています。制作の過程を追いかける制作メイキングムービーやLINEエンタメアカウント、「ネコます」が登場するLINEミニアプリゲームなども始動します！楽しんでいただけたらうれしいです！