「素敵なアイデア」子ザルのパンチくん、市川市動植物園が観覧ゾーン拡大＆新たなスペース新設にファン歓喜
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が24日、公式Xを更新。観覧規制ゾーンの拡大を報告し、「お子様専用エリア」の設置も進めていることを明かした。
【写真】「素敵なアイデア」市川市動植物園が観覧ゾーン拡大＆お子様専用エリアを新設
投稿では「3／23（月）の休園日に作業をして、ご覧のとおりサル山の観覧規制ゾーンを拡大させていただきましたのでお知らせします」とつづり、新たな観覧ゾーンの写真を公開している。
さらに「この一部を『お子様専用エリア』にしようと 現在運用の詰めを行っています。 今週中には始めたいと思っています」と続け、子どもたちが安心して楽しめる専用スペースの設置についても明らかにした。
この報告に、コメント欄には「お子様専用エリアうれしい」「春休みお子様がたくさんパンチ君を観られますように」「素敵なアイデア」「安全面への意識がしっかりしていて好印象」「この工夫でみんなが安心して楽しめるようになってうれしいです」などと、歓喜の声が寄せられている。
【写真】「素敵なアイデア」市川市動植物園が観覧ゾーン拡大＆お子様専用エリアを新設
投稿では「3／23（月）の休園日に作業をして、ご覧のとおりサル山の観覧規制ゾーンを拡大させていただきましたのでお知らせします」とつづり、新たな観覧ゾーンの写真を公開している。
この報告に、コメント欄には「お子様専用エリアうれしい」「春休みお子様がたくさんパンチ君を観られますように」「素敵なアイデア」「安全面への意識がしっかりしていて好印象」「この工夫でみんなが安心して楽しめるようになってうれしいです」などと、歓喜の声が寄せられている。