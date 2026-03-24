【App Store iPhoneゲームチャート】iOS版が登場『都市伝説解体センター』が有料チャートTOP3入り（3/16〜22）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年3月16日〜22日）では、「有料ゲームチャート」1位に『Minecraft』がランクインし、首位をキープ。3位には、ミステリーアドベンチャー作品の『都市伝説解体センター』が初登場した。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ Nintendo Switchなどで人気の作品『都市伝説解体センター』にiOS版が登場
「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft 』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位は『Slay the Spire』で、『Minecraft』同様に順位をキープした。
3位に初登場した『都市伝説解体センター』は、PC、PlayStation 5、Nintendo Switchですでに発売されていた同タイトルのiOS版。プレイヤーは都市伝説にまつわる事件の解明と解体を担う機関の主人公を操作し、それぞれの都市伝説に向かっていく。ドラマ形式で続いていくシナリオとピクセルアートで描かれたグラフィックが同作の世界観を創り上げている。
なお、新作としては8位に『ｅいせれべ』も初登場した。
◆無料ゲームチャート1位は『DATE A LIVE: Love Limit Break』
一方、「無料ゲームチャート」1位は『DATE A LIVE: Love Limit Break』が獲得。テレビアニメ『デート・ア・ライブ』をもとにした育成シミュレーションゲームで、デートを通じてゲームを進めると、そのデートの内容に応じて結果が変わる仕組みだ。
続く2位には『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』、3位には『ブロックブラスト（Block Blast）』がランクイン。
2位の『Order Crazy〜』は、ボトルに重なるように入ったさまざまな色の液体を、他のボトルに入れ替えながら同じ色の液体に仕分けていくパズルゲームとなる。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ Nintendo Switchなどで人気の作品『都市伝説解体センター』にiOS版が登場
続く2位は『Slay the Spire』で、『Minecraft』同様に順位をキープした。
3位に初登場した『都市伝説解体センター』は、PC、PlayStation 5、Nintendo Switchですでに発売されていた同タイトルのiOS版。プレイヤーは都市伝説にまつわる事件の解明と解体を担う機関の主人公を操作し、それぞれの都市伝説に向かっていく。ドラマ形式で続いていくシナリオとピクセルアートで描かれたグラフィックが同作の世界観を創り上げている。
なお、新作としては8位に『ｅいせれべ』も初登場した。
◆無料ゲームチャート1位は『DATE A LIVE: Love Limit Break』
一方、「無料ゲームチャート」1位は『DATE A LIVE: Love Limit Break』が獲得。テレビアニメ『デート・ア・ライブ』をもとにした育成シミュレーションゲームで、デートを通じてゲームを進めると、そのデートの内容に応じて結果が変わる仕組みだ。
続く2位には『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』、3位には『ブロックブラスト（Block Blast）』がランクイン。
2位の『Order Crazy〜』は、ボトルに重なるように入ったさまざまな色の液体を、他のボトルに入れ替えながら同じ色の液体に仕分けていくパズルゲームとなる。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。