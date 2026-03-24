元BIGBANG（ビッグバン）のT．O．P（38）が、世界的なアーティストと手を組んで、復帰の舞台を整える。韓国メディアが報じた。最近、公式SNSチャンネルに初の正規アルバム「ANOTHER DIMENTION」のカバー画像とミュージックビデオのティーザー映像を公開した。

アルバムカバーは、米国レイアウトアーティストで、巨匠画家エド・ルシャが接参加した。韓国の音楽専門メディア・ヘラルドミューズは24日「感覚的なビジュアル。普段から芸術に対する深い造詣を示してきたT．O．Pと、世界的巨匠のコラボは、今回のアルバムの芸術的完成度を一層高めた」と報じた。

アルバムの全体デザインとミュージックビデオの美術総括は、ドラマ「イカゲーム」のチェ・ギョンソン美術監督が担当した。同メディアは「チェ美術監督特有の象徴的な空間構成は、T．O．Pの音楽的世界観をより立体的かつ密度高く具現化し、アルバムの魅力を最大化した」と伝えた。

また「イカゲーム2」のキム・ジヨン撮影監督が、ミュージックビデオの制作を主導した。今回のアルバムは、T．O．Pが自らプロデュースの全般を指揮した。

初アルバムは、4月3日にリリースされる。現在は、各オンライン音楽配信サイトで予約販売が行われている。