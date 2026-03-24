社会保障国民会議の有識者会議初会合であいさつする城内成長戦略相（中央）。左は清家座長（２４日午前、東京都港区で）＝野口哲司撮影

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　政府は２４日午前、超党派の「社会保障国民会議」の下に設置した有識者会議の初会合を東京都内で開き、「給付付き税額控除」の具体化に向け議論をスタートさせた。

　政府は夏前の中間とりまとめを目指しており、専門的な見地から制度の仕組みなどを検討してもらう。

　全世代型社会保障改革を担当する城内成長戦略相は会合で「給付付き税額控除は、中低所得者の負担を集中的に軽減し、所得に応じて手取りが増えるようにするものだ。充実した議論を強く期待している」と述べた。

　有識者会議は社会保障や経済の専門家ら１２人で構成し、座長には、医療や年金政策などに精通する清家篤・元慶応義塾長が就いた。

　この日は、海外の先行事例や、現役世代の給付と負担の実態などについて議論したほか、高市首相が実現を目指す２年間の食料品消費税率ゼロに関しても意見を交わした。

　一方、中道改革連合、立憲民主党、公明党の幹事長らは同日午前、国会内で会談し、２５日に開催予定の国民会議の実務者会議に参加することを確認した。野党では、すでに国民民主党、チームみらいが参加している。