元尼神インター誠子、手作り肉じゃがなど4品並んだ食卓公開「盛り付けが綺麗」「食欲そそられる」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が3月22日、自身のInstagramを更新。旬を味わう手料理を披露し、話題となっている。
【写真】37歳女芸人「盛り付けが綺麗」肉じゃが・かれいの煮付け…4品並んだ食卓
誠子は「春のお料理と散歩が、好きです」とつづり、写真を投稿。茶色に白の水玉のランチョンマットの上には「新じゃがと新玉ねぎの肉じゃが」「かれいの煮付け」「スパイス切り干し大根」「白米」が綺麗に盛り付けられた食卓を公開している。
この投稿は「ホッコリ気持ちが喜ぶご飯」「どれも美味しそう」「盛り付けが綺麗」「食欲そそられる」「春の旬を感じる素敵な食卓」「料理上手で尊敬」「真似したくなった」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】37歳女芸人「盛り付けが綺麗」肉じゃが・かれいの煮付け…4品並んだ食卓
◆誠子、手料理並んだ食卓公開
誠子は「春のお料理と散歩が、好きです」とつづり、写真を投稿。茶色に白の水玉のランチョンマットの上には「新じゃがと新玉ねぎの肉じゃが」「かれいの煮付け」「スパイス切り干し大根」「白米」が綺麗に盛り付けられた食卓を公開している。
◆誠子の手料理に反響
この投稿は「ホッコリ気持ちが喜ぶご飯」「どれも美味しそう」「盛り付けが綺麗」「食欲そそられる」「春の旬を感じる素敵な食卓」「料理上手で尊敬」「真似したくなった」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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