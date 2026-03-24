藤あや子、手作り夕飯6品に絶賛の声「料亭みたい」「お皿もおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/03/24】演歌歌手の藤あや子が3月22日、自身のブログを更新。バラエティ豊かな夕飯の食卓を披露し、話題になっている。
【写真】64歳演歌歌手「料亭みたい」鰰一夜干しなど豪華6品晩ごはん
藤は「昨日の晩ごはん」「おうちごはん」と記し「鰰一夜干し」「蟹とブロッコリーの餡かけ」「ほうれん草のお浸し」「春雨中華サラダ」「大根と牛スネ肉の煮込み」「しじみの味噌汁」の6品が並んだ食卓を公開。「身体に優しいものばかり」「しかもめっちゃ美味しいー」「相変わらず自画自賛ですみません だって本当なんだも〜ん」と、お茶目に感想をつづっている。
この投稿には「6品は豪華すぎるよ」「お皿もおしゃれ」「どれも美味しそう」「お店の料理かと思った」「料亭みたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】64歳演歌歌手「料亭みたい」鰰一夜干しなど豪華6品晩ごはん
◆藤あや子、手料理ショット公開
藤は「昨日の晩ごはん」「おうちごはん」と記し「鰰一夜干し」「蟹とブロッコリーの餡かけ」「ほうれん草のお浸し」「春雨中華サラダ」「大根と牛スネ肉の煮込み」「しじみの味噌汁」の6品が並んだ食卓を公開。「身体に優しいものばかり」「しかもめっちゃ美味しいー」「相変わらず自画自賛ですみません だって本当なんだも〜ん」と、お茶目に感想をつづっている。
◆藤あや子の手料理ショットが話題
この投稿には「6品は豪華すぎるよ」「お皿もおしゃれ」「どれも美味しそう」「お店の料理かと思った」「料亭みたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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