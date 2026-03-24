REDMI Buds 8 Active

シャオミ・ジャパンは、セミインイヤーデザインの完全ワイヤレスイヤフォン「REDMI Buds 8 Active」を発売した。カラーはブルー、ブラック、ホワイトの3色。価格はオープンで、市場想定価格は2,580円前後。4月6日まで早割価格の2,180円で購入できる。

人間工学に基づいたデザインを採用し、耳の自然なラインにフィットする前面シェルと、セミインイヤー構造により、局所的な圧迫感や耳穴への負担を軽減。一日中リラックスして装着できる快適性を実現したという。

サウンド面では、14.2mmの大型チタンメッキダイナミックドライバーを搭載。チタンコーティングダイアフラムにより、クリアな高音と豊かなディテールを再現する。

Bluetooth 5.4準拠で、AACコーデックもサポート。2台のデバイスへの同時接続が可能なマルチポイント機能や、Google Fast Pairによるスムーズなペアリングにも対応する。

デュアルマイクAI通話ノイズリダクションを搭載し、周囲のノイズを的確に抑制。検出アルゴリズムにより最大6m/sの風切り音を低減し、屋外でも安定した通話をサポートする。

連続再生時間は、イヤフォン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大37時間再生できる。10分間の充電で2時間使用できる急速充電にも対応する。

「Xiaomi Earbuds」アプリを使用すれば、5つのプリセットEQモードの切り替えに加え、好みに合わせたカスタムEQカーブの調整、操作ボタンのカスタマイズも可能。

イヤフォン本体はIP54相当の防滴・防塵性能も備える。重量はイヤフォン片側約3.8g、充電ケースは28g。