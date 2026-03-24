馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はシャフリヤールが勝った２０２１年の毎日杯を取り上げる。勝ち時計は驚異の１分４３秒９で日本レコードタイ（当時）。３歳春時点で驚がくの走破時計を叩き出し、続く日本ダービー制覇へ上昇気流に乗った。

衝撃の勝ち時計だった。シャフリヤールがグレートマジシャンの追撃を首差で退けた直後だ。１分４３秒９という時計の上に赤くレコードの文字が点灯。それは阪神のコースレコードを意味するだけではない。グランデッツァが５歳時の２０１４年都大路Ｓで更新した日本レコードにも並んだ。

単騎逃げに出たウエストンバートが引っ張った１０００メートル通過は５７秒６。前に行った馬が脱落するなか、残り２００メートルからは外に出した１番人気のグレートマジシャンとの叩き合い。一度も先頭を譲ることなくゴールを駆け抜けた。

川田にとっては藤原英厩舎の管理馬と１９度目の重賞で初勝利。「今日は勝たないといけなかったので、ちょっと無理をして（馬には）動いてもらいました。これから体が成長すればさらに楽しみです」と責任を果たした鞍上はホッとした表情を見せた。

藤原英調教師は「最高の騎乗だった。１８００メートルはぎりぎりだったが、賞金を加算したかったからね。これからは２０００メートル以上を使える」と青写真を描いた。

ペルシャ語で「偉大な王」を意味するディープインパクト産駒はその２か月後、主戦の福永とコンビを復活させ、日本ダービーで７３９８頭の頂点に立った。藤原英調教師の執念が実り、１０年のエイシンフラッシュ以来となるダービー２勝目。断然の１番人気に推された無敗の皐月賞馬エフフォーリアを鼻差でねじ伏せた。

２４年の有馬記念２着を最後に現役を引退。２５年春から種牡馬としてスタートを切ったが、初年度の受胎率の低さから一度は種牡馬引退の判断が下された。だが、その後の試行錯誤の結果、今年度も続行が決定。社台スタリオンステーション（北海道安平町）で種牡馬生活を送っている。