２２日に行われた第９８回選抜高校野球大会の初戦で左手首付近を骨折した、山梨学院の最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が今大会中は出場しないことが２４日、決まった。同日に行われたチーム練習後、吉田洸二監督が次戦の出場について「常識的に試合出場は難しいと思います。ベンチはいると思います」と明かした。

３年ぶりのセンバツＶを目指して２６日に２回戦の大垣日大戦を控えるが、投打の軸である主将を欠く緊急事態となった。

指揮官によると「（菰田は）左橈骨遠位端（とうこつえんいたん）骨折」との診断を受けた。全治については「わからない」と説明。本人は治療のため不在で、「主将としてやれることを全力でやりたい」と話していたという。

今大会の出場について「たぶん無理なんじゃないかな、普通に考えると。折れてるんだから、本人が出たいと言っても止めるでしょうね」と説明した。じん帯などは痛めておらず、夏については「中途半端に復帰させるのではなくてしっかりリハビリをやらせたい」とした。

菰田は初戦となった２２日の長崎日大戦に「２番・一塁」で先発した菰田は、初回１死の初打席で初球のカーブを捉えて左越えソロ。甲子園１号となる特大アーチを放ったが、その後の守備でアクシデントに見舞われた。５回２死一塁でゴロを処理した三塁手からの送球が本塁方向にそれ、捕球を試みた際に打者走者と交錯。そのまま一塁ベース付近に倒れ込んだ。治療後一度はプレーに復帰も、６回の守備から交代した。

初戦突破後、左手を固定する装具をつけた状態で取材に対応。「本当に試合に出たい。少しでも軽傷であってほしい」と次戦への思いを明かしていたが、試合後に兵庫・西宮市内の病院で診察を受けて骨折が判明。２３日に大会本部が発表していた。