スノーボード・ハーフパイプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した小野光希（バートン）が２４日、都内で「はちみつきんかんのど飴」の新生活を応援するはちきん神社ＰＲイベントに出席した。早大４年生の“文武両道”ライダーは「五輪は目に見える結果で感謝を伝えることができて良かったです。（表彰台は）特別な景色でした」と銅メダルを披露し、充実の表情で振り返った。

ミラノ五輪後も海外の試合に出場し、２３日に帰国したばかり。自身へのご褒美については「おいしいものを食べること。アイス、グミが好きで」。中でもはちみつきんかんのど飴で有名なノーベル製菓の「ペタグーグミ」が好物だと明かした。

他にも「音楽が好き」といい、オフシーズンの夏場にはライブ観戦を楽しむ予定。「チケットが当選しました。（人気バンドの）ミセス（Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ）とヒゲダン（Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ）、韓国のアイドルのライブに行く予定です。夏は楽しみたいです」と次の４年間に向け、心身を休める充電期間に入る。