■これまでのあらすじ

ホワイトデーに自分から告白したにもかかわらず拒絶された夫。チョコはひかりからではなく、部署からだと言われても信じられない。あんなに熱視線を送っていたくせに心変わりしたのだろうか。「離婚までしたのに裏切られた」と怒り心頭の夫の暴走が始まる。

なんで俺が上司から説教されないといけないんだ？ 悪いのは俺をもてあそんだ彼女だろう？俺は若者にからかわれた悲しき被害者じゃないか。俺に離婚までさせておいて、その上さらに公衆の面前で辱めるなんて…許せない！

そう思いながら帰り支度をしていたとき、ひかりが作った書類が目に入りました。よーーーーーーく見たら、フォーマットがズレてるし、文字サイズも違う。これは、注意してやらなきゃなぁ？浮ついてるからミスなんかするんだ。愛想ふりまくぐらいしかできないくせに、よくこんな雑な仕事をして平然としていられるよな！しかし、周りの部下も課長も…俺の邪魔をするんです。ついに「しばらく会社に来るな」と言われてしまって…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)