俺を騙した女子社員が許せない！ 愛想ふりまくことしかできないくせに…復讐に燃える男の暴走【そのチョコ勘違いです Vol.10】
■これまでのあらすじ
ホワイトデーに自分から告白したにもかかわらず拒絶された夫。チョコはひかりからではなく、部署からだと言われても信じられない。あんなに熱視線を送っていたくせに心変わりしたのだろうか。「離婚までしたのに裏切られた」と怒り心頭の夫の暴走が始まる。
ホワイトデーに自分から告白したにもかかわらず拒絶された夫。チョコはひかりからではなく、部署からだと言われても信じられない。あんなに熱視線を送っていたくせに心変わりしたのだろうか。「離婚までしたのに裏切られた」と怒り心頭の夫の暴走が始まる。
なんで俺が上司から説教されないといけないんだ？ 悪いのは俺をもてあそんだ彼女だろう？
俺は若者にからかわれた悲しき被害者じゃないか。俺に離婚までさせておいて、その上さらに公衆の面前で辱めるなんて…許せない！
浮ついてるからミスなんかするんだ。愛想ふりまくぐらいしかできないくせに、よくこんな雑な仕事をして平然としていられるよな！
しかし、周りの部下も課長も…俺の邪魔をするんです。ついに「しばらく会社に来るな」と言われてしまって…。
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)