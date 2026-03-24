プロ野球・西武は24日、狭山不動尊にて必勝祈願を行いました。また必勝祈願に際して、西口文也監督が開幕投手を発表しました。

開幕投手には渡邉勇太朗投手、2戦目には武内夏暉投手、3戦目には平良海馬投手を指名。敵地ZOZOマリンでのロッテ戦に挑みます。

渡邉投手は8年目の25歳右腕。昨季はキャリアハイの7勝をマークし、今季のオープン戦でも3試合13イニングを投げて、防御率1.38の内容。「最初の試合ということで必ず勝利できるように、チームに勢いをつけられるように頑張ります」と意気込みます。

2戦目を託された武内投手は3年目の24歳。ルーキーイヤーに10勝、防御率2.17で新人王を受賞しました。「勇太朗さんに続けるように頑張ります」とコメント。昨季はクローザーとしてセーブ王にも輝いた平良投手は「今日は不動明王なので勝てると思います(笑)」とコメントし、場を和ませました。

西口監督は渡邉投手を選んだ理由について「昨年もある程度のイニングも投げて自信もつけている」からだと語ります。また、「この3人を見てるとわくわくしてきます。挨拶を見てると少し不安な気もしますが(笑)。3人で最低でも40〜45勝はして、この中から最多勝投手が出てくれたら」と期待を寄せました。