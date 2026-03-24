INI、「エンポリオ アルマーニ」新コレクションに起用 初の全編英語詞の新曲「Sand Castle」とコラボ
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、「エンポリオ アルマーニ」の「2026年春夏メンズコレクション」に起用された。それに合わせ、テーマ「ORIGINS」をもとに、INIを迎えた、スペシャルビジュアルおよび動画コンテンツが公開された。
【写真】ほのかに香る”平成感”が魅力的なINI
同プロジェクトでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲を映像に用い、ビジュアル・音楽・装いが一体となった表現を通して、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に伝える。
「ORIGINS」は、異文化を探求する旅のなかで見出されるルーツや価値観に光を当て、文化的背景と個性を讃えるコレクション。軽やかな素材と流れるようなフォルム、太陽に照らされた大地を思わせる色彩が重なり合い、装いそのものが内なるエネルギーや前向きな意志を映し出す。伝統と現代が自然に交差し、新たな美として調和していく。その姿に、エンポリオ アルマーニが考えるファッションの本質が表現されている。
INIの11人が持つ多様な個性やバックグラウンドは、「ORIGINS」が掲げる“文化的ルーツへの敬意”や“自由な自己表現”と深く共鳴する。それぞれ異なる感性がひとつの表現として調和する姿は、コレクションのメッセージを現代的な視点で可視化し、映像と楽曲を通して、より感覚的に伝える。
公開された動画では、INIの新曲「Sand Castle」がコラボレーションソングとして起用されている。「Sand Castle」は、INIにとって初の全編英語歌詞による楽曲で、自身の内面にある既成概念を砂の城に例え、自己と向き合う姿を表現している。軽やかで浮遊感のあるR＆Bサウンドが印象的で、グループとして新たな自己表現に挑戦する意志が感じられる1曲となっている。
【写真】ほのかに香る”平成感”が魅力的なINI
同プロジェクトでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲を映像に用い、ビジュアル・音楽・装いが一体となった表現を通して、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に伝える。
INIの11人が持つ多様な個性やバックグラウンドは、「ORIGINS」が掲げる“文化的ルーツへの敬意”や“自由な自己表現”と深く共鳴する。それぞれ異なる感性がひとつの表現として調和する姿は、コレクションのメッセージを現代的な視点で可視化し、映像と楽曲を通して、より感覚的に伝える。
公開された動画では、INIの新曲「Sand Castle」がコラボレーションソングとして起用されている。「Sand Castle」は、INIにとって初の全編英語歌詞による楽曲で、自身の内面にある既成概念を砂の城に例え、自己と向き合う姿を表現している。軽やかで浮遊感のあるR＆Bサウンドが印象的で、グループとして新たな自己表現に挑戦する意志が感じられる1曲となっている。