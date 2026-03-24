松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」最終回が２３日に放送された。

ついに朝比聖子（松下奈緒）が、夫一樹（安田顕）を橋から突き落とそうとするが、全てを悟った一樹は自ら…。数週間後に発見された一樹を紗春（桜井ユキ）が「夫に間違いありません」と受け入れ、恐ろしいタイトル回収が行われた。

その後、紗春は自首。第３子を身ごもり、産むかどうかを悩んでいた聖子は、家族を守り、「その時が来たら罪を償う」と言って、最後は１８年後に全てを告白する衝撃展開で終了した。

毎週、夫一樹の言動に大荒れとなっていたネットは、「１８年後」に「すごい終わり方」「１８年後ってことは子を産んだってことなのか」「生まれた子が成人したからか…」「スッキリ」「悲しいけどいい終わり方」と反応。

「子供がかわいそう」「成人したとはいえ」「生まれた子にとってみたら…」「子供達には誰の子って 伝えたんだろ？」「誰の子として それも全部話すの 重すぎ」「生まれた子どもはどんな気持ちで生きていったらいいんだ」「子供（成人しているとはいえ）はその事実とどう向き合えばいいのか」「犯罪者の子になるって事」「１８歳になった子の心中はいかに」「生まれた子が成人するまでみんな黙ってたんだ」との感想も投稿されている。