「キングオブコント2021王者」のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が23日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に相方の水川かたまり（35）とともに出演。番組収録中にロックバンド「銀杏BOYZ」の峯田和伸（48）が乱入する一幕があった。

もぐらは、学生時代から「銀杏BOYZ」のファンで、ライブに足しげく通っていた。もぐらが弘前のライブへ早めに駆けつけた際、チケットのもぎりなどを手伝ったのがきっかけで顔なじみに。その後、関係は途絶えたが、もぐらが芸人となって初の単独公演を開催するタイミングで峯田へDMを送り、そこから縁が復活。同番組での共演が実現し、複数回のゲスト出演を果たしている。

番組序盤、同局の他番組の収録を終えた峯田がラジオブース内に乱入すると、もぐらもかたまりも「ええ？」「ああ？」と悲鳴を上げた。峯田は「隣にいたのよ。さっきそこで収録やってたのよ。すいません、急に来ちゃって」と前置きした上で「今日お前、くさくないか、大丈夫か？」と早速、もぐらにツッコミを入れた。峯田はもぐらと共演するたびに、もぐらの体臭にツッコミを入れるのが定番となっている。

もぐらは「くさくないですよ、見てくださいよ」と減量で90キロを割った際に着用をすることを決めていたドン小西のブランド「フィッチェ」のカラフルなニット姿を自慢した上で「くさいわけないでしょ、フィッチェが」と胸を張った。

峯田は「こいつ、この間、会ったんですけど、すごいくさかった」と暴露すると、相方のかたまりも「くさいですよね」と同調。峯田は続けて「汗かきやすいんだから、せめてコロンぐらいやってさ」と助言。「くさかった、ホントお前、なかなかいないよ」とかぶせた。

もぐらによると、峯田とは女優松たか子が出演していた演劇が開催されていたパルコの劇場で会ったといい「その状態で松たか子さんにあいさつ行ったんすから。全然くさそうな顔してなかったですよ、松たか子さん」と主張。峯田からすかさず「気を使ってんだよ。気をつけな」とツッコミが入った。

空気階段は第9回単独公演「●●●」（読み方＝まるまるまる）の開催を発表。6月30日（火）〜9月6日（日）まで、東京・仙台・石川・札幌・福岡・香川・大阪・名古屋・東京の全国9都市27公演。約2万3千人動員予定。