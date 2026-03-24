【木粼ゆりあ3rd写真集「アップデート中」】 3月25日 発売 価格：3,500円

【拡大画像へ】

扶桑社は、3月25日に発売する木粼ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」の未収録カットの中から、木粼さん本人がお気に入りだというカットを公開した。

同時に、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一さんが執筆した帯コメントも解禁した。

小杉さんはかつてバラエティ番組で木粼さんと共演し“推しメン”を公言。「ゆりあちゃんや------!!」という名言は現在もファンの間で使われ続けるほど親しまれている。「あの頃よりドキドキさせられてるやん！」という一文は、まさにファンの想いを代弁するストレートな気持ちが表れている。

【ブラックマヨネーズ・小杉竜一さんの帯コメント】

「ゆりあちゃんや-----!!」

16年たっても、まだ叫ばせてくれる?!

しかもあの頃よりドキドキさせられてるやん！

【木粼ゆりあさんのコメント】

帯コメントを誰にお願いしたいか聞かれた時に即決で小杉さんや!!と顔が浮かびました。推しメンとして見つけてくださってから16年も経っているのにとっても素敵な帯コメントを書いてくださりました。嬉しすぎる！ヒーハー！

お渡し会イベントの予約を受付中

東京、名古屋の2都市で3rd写真集お渡し会イベントがそれぞれ開催される。現在、各予約ページで予約を受け付けている。

発売記念写真集お渡し会

3月28日：名古屋・ジュンク堂書店名古屋店

□予約ページ

3月29日：東京・書泉グランデ

□予約ページ

(C)扶桑社／撮影：前 康輔