【「ヤングチャンピオン」2026年No.8】 3月24日 発売 価格：560円

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秋田書店は、「ヤングチャンピオン」2026年No.8を3月24日に発売した。価格は560円。

表紙と巻頭グラビアにはライブアイドル誌面争奪オーディション「ヤンコレ!!」1位の鈴白想空さんが登場。また、第2位の叶岡あみなさん、第3位の佐倉みきさんのグラビアも掲載される。さらに、ふろくとして、「アイドル夢ムービーズ パラダイスDVD70min.」がついてくる。

巻頭カラーマンガは「半グレ―六本木 摩天楼のレクイエム―」などの原作を務めた草下シンヤ氏と、「神さまの言うとおり」などで作画を担当した藤村緋二氏による新連載「カンテラ～訪問精神科医 由留木照のカルテ～」。そのほか、「角栄に花束を」などが掲載される。なお、「カンテラ」はヤンチャンWebでも同時連載される。

（C）草下シンヤ・藤村緋二（秋田書店）

□ヤンチャンWeb「カンテラ～訪問精神科医 由留木照のカルテ～」のページ（C）草下シンヤ・藤村緋二（秋田書店）2026

【カンテラ～訪問精神科医 由留木照のカルテ～】

病院に通うことができない精神病患者へのケアを行う『訪問精神科医』をテーマとしたヒューマン医療ドラマ。医療監修は「クリニック中野」の医院長を務める芳賀高浩が担当する。