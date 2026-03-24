Mobile Crossbody Multi-Strap

株式会社銀一は、Peak Designのスマートフォン向けストラップシリーズと関連アクセサリーを3月28日（土）に発売する。

Peak Design初となるスマートフォン向けストラップシリーズ。カメラ用コネクター「Anchor Links（アンカーリンクス）」の技術を応用し、モバイルデバイスに最適化した新接続システム「Micro Anchor」を採用する。

直径約1mmのコードを採用し、1個あたり約0.04gと軽量ながら、1カ所あたり約23kgの耐荷重を備える。GRシリーズなどの小型カメラでも利用できそうだ。

コードが摩耗すると、内部の赤いコアが露出して交換時期を知らせる安全設計も継承した。接続部にはスイベル機構を備え、ストラップのねじれが抑えられるのもポイント。

スマートフォンのほか、コンパクトデジタルカメラや鍵、イヤホンケースなどの小物にも装着可能。Peak Design製のスマートフォンケースのほか、ストラップホールを備えたサードパーティ製ケースにも対応する。

また、付属または別売の「Mobile Strap Adapter」を使用することで、より多くの汎用ケースで使用できるようになる。

Mobile Crossbody Multi-Strap

スマートフォンのほか、鍵などの小物も同時に装着できるストラップ。アルミニウム製カラビナパーツに最大3つのMicro Anchorを固定できる。

ブラック

オーシャン

Mobile Crossbody Strap

長さ：約90～168cm（Micro Anchorを含む） ロープ径：7mm 重量：50g（Micro Anchorを除く） カラーバリエーション：ブラック、オーシャン 同梱内容：Micro Anchor×4、Micro Anchor ハウジング×3、Mobile Strap Adapter×1 価格：1万2,100円

2点支持のショルダーストラップ。アクセサリーループを利用することで、1点支持への切り替えにも対応する。

ブラック

オーシャン

Mobile Cuff

長さ：約88～164cm（Micro Anchorを含む） ロープ径：7mm 重量：51.6g（Micro Anchorを除く） カラーバリエーション：ブラック、オーシャン 同梱内容：Micro Anchor×3、Mobile Strap Adapter×1 価格：9,900円

不意の落下時にループが締まる構造を採用したリストストラップ。

アルミニウム製のストッパーにより、あらかじめ手首に合わせた最小サイズを設定できる。

ブラック

オーシャン

アクセサリー

Mobile Strap Adapter

長さ：約20cm（最短時） ロープ径：5mm 重量：10.3g（Micro Anchorを除く） カラーバリエーション：ブラック、オーシャン 同梱内容：Micro Anchor×2、Mobile Strap Adapter×1 価格：6,050円

手持ちのスマートフォンケースを、Micro Anchor対応させるためのアダプター。ケースとスマートフォンの間に挟み込み、Micro Anchorを充電ポート部から出して固定する。

Mobile Micro Anchor 3-Pack

外形寸法：5.7×0.1×6.4cm 重量：1.4g 価格：2,200円

交換用のMicro Anchorとハウジングの3個セット。複数のカメラやデバイスでストラップを使い回す際などに利用できる。

長さ：4.8cm（Micro Anchorのみ） 重量：0.04g（Micro Anchor1個あたり） 価格：3,300円